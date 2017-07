Kunst trifft auf Handwerk

Im Innenhof stehen kleine hölzerne Tische. Außen am Gastraum entlang säumen Skulpturen den Weg. Schalen stehen auf Säulen unter freiem Himmel. Plötzlich wuseln Menschen durcheinander. Eilig tragen sie die meisten Stücke schnell nach innen, um sie vor dem plötzlichen Regen zu schützen.

Es war dem Wetter geschuldet ein unglücklicher Auftakt der Ausstellung „Holzwürmer in der Langfeldsmühle“. Dennoch nahmen viele Gäste den Weg durch den Regen auf sich, um die etwas andere Installation zu sehen.

+ Trotz des regnerischen Wetters begrüßten die hölzernen Skulpturen von Stefan Martin die kommenden Gäste. © yfi

In der Ende des 17. Jahrhunderts erbauten Mühle wurden die Kunstwerke in einem perfekt passenden Umgebung präsentiert, fand Bürgermeister Joachim Knoke. „Es ist eine Ausstellung an einem Ort, der vor Holz strotzt“, sagte er zu Beginn der Vernissage. Auch Holger Rauscher – er wohnt in der alten Mühle, die er eigenhändig renoviert hat – war überzeugt, dass der Ort „das perfekte Ambiente“ für die Ausstellung der drei Kunsthandwerker ausstrahlt. Die Präsentation lockte ein gemischtes Publikum an: Von jungen Erwachsenen über Familien zu älteren Ehepaaren waren die unterschiedlichsten Altersgruppen vertreten. Angezogen wurden sie ebenso von der Handwerkskunst, die die drei Künstler schaffen.