Aus Schulprojekt ging es für diese Zehnjährige in die Top-4 Hessens

Vor vier Jahren starteten die Langstädter Markwaldschule und der örtliche Turn- und Sportverein (TSV) eine Kooperation im Tischtennis.

Langstadt – Bis heute währt die Zusammenarbeit, die Grundschüler aus dem Babenhäuser Stadtteil durch Trainingseinheiten und Mini-Meisterschaften an den turboschnellen Sport heranführt. Bei einer jungen Spielerin hat das besonders gut geklappt: Nina Segeth war 2015 Erstklässlerin und bei den Ersten, die durch die Kooperation zum Tischtennis fanden. Inzwischen ist die Langstädterin zehn, geht in die fünfte Klasse der Schaafheimer Eichwaldschule und hat sich hessenweit zu einem der größten Talente ihrer Altersklasse entwickelt.

Sowohl ihre Vereinstrainerin beim TSV Langstadt, Anna Kegelmann, als auch ihre Mutter Kerstin Segeth (vor drei Jahren Deutsche Meisterin der Ü40) verorten Nina „in den Top-4 in Hessen“. Die Schülerin erzählt zwar, dass das Tischtennis trotz der sportlichen „Vorbelastung“ in der Familie vor vier Jahren auch für sie Neuland gewesen sei: „Ich stand damals an der Platte und hatte den Schläger vor’m Gesicht“, erinnert sie sich grinsend. Doch „der Horst“ habe ihr dann schnell die ersten Kniffe gezeigt. Gemeint ist der erfahrene Tischtennis-Trainer Horst Heckwolf, der das gemeinsame Angebot mit der Markwaldschule bis heute leitet, ähnliche Schnupperstunden sogar in Kindergärten (unter anderem in Münster) abhält.

Auf diese Weise verschafft Heckwolf sowohl dem TSV Langstadt als auch der DJK Blau-Weiß Münster regelmäßig begeisterungsfähige Neueinsteiger. „Ich schätze, dass etwa 90 Prozent der Kinder, die in den letzten Jahren bei uns im Verein mit Tischtennis angefangen haben, durch die Schulkooperation zu uns gekommen sind“, sagt Kegelmann. Etwa 35 Kinder und Jugendliche gehören aktuell dem Nachwuchsbereich der Langstädter an, womit man zu den hessischen Vereinen mit den meisten Talenten zählt. „Vor allem bei den Jungen und Mädchen im Grundschulalter ist eine breite Basis da“, freut sich die Trainerin.

Wenn dann hin und wieder noch ein besonders auffälliges Talent dabei ist - umso besser. Ein Talent wie Nina: „Sie hat ein unglaubliches Ballgefühl“, lobt Kegelmann. „Sie lebt von ihrem Talent, hat aber auch eine ziemlich gute Beinarbeit und ist sehr lernwillig. Sie ist für ihr Alter auch vom Kopf her schon sehr weit.“

Ein Attribut, das dem jungen Tischtennis-Ass gerade im schwierigen vergangenen Jahr zugute kam: „Da bin ich immer wieder umgeknickt“, erzählt sie. Wachstumsbedingt bereiteten ihre Bänder im Fuß Probleme und zwangen sie mehrmals zu Pausen. Just in einer Phase, in der sie neben den wöchentlich drei Trainingseinheiten in der Langstädter Eckehard-Colmar-Halle auch noch zweimal pro Woche ins Kadertraining des Hessischen Tischtennis-Verbands nach Frankfurt fuhr.

Im HTTV-Training pausiert sie derzeit, zumal Nina beim TSV auch noch tanzt und turnt. „Sie hat unheimlich viel Spaß an Bewegung“, sagt Mutter Kerstin Segeth. Obwohl dreimal Training pro Woche plus ein Spiel im Jugendteam des Vereins für eine Zehnjährige bereits ein ziemlich ambitioniertes Programm scheinen, stellt Trainerin Kegelmann heraus: „Auf Dauer dürfte dieses Pensum zu gering sein, um auch später in der Spitze dabei zu sein.“ Grundsätzlich sehe sie in Nina aber eine Spielerin, die das Potenzial für ganz weit oben, sogar für die Bundesliga, besitze.

Gleichwohl arbeitet Nina schon jetzt eifrig daran, noch besser zu werden. Die Rückhand und den Aufschlag nennt sie als ihre Stärken. Kegelmann konstatiert: „Die Grundfähigkeiten stimmen. Jetzt geht es noch darum, zu schleifen und ein Spielsystem zu entwickeln.“ Nina ist dazu bereit, körperlich wie mental. Rückenwind nimmt sie unter anderem aus Erfahrungen auf internationalen Turnieren (zwei dritte Plätze in Belgien) mit und könnte schon in der kommenden Saison ihre ersten Einsätze bei einem der TSV-Frauenteams erhalten.

Überhaupt hat sie in Langstadt die besten Perspektiven: eine gute Trainerin, ausreichend (ältere) Trainingspartner auf ähnlichem Niveau und Frauenteams unterschiedlicher Spielstärke, bis hinauf in die 1. Bundesliga. Dort kommt übrigens auch das große Vorbild von Nina Segeth zum Einsatz: Janina Kämmerer, ebenfalls eine echte Langstädterin und sogar mit Nina verwandt, die sich aus dem TSV-Nachwuchs bis in die nationale Spitze und ins Oberhaus empor geschmettert hat.

Von Jens Dörr

Quelle: op-online.de