Harreshäuser Sportgelände wird zur Wettkampfarena

Harreshausen - 14 Jugendfeuerwehren aus Südhessen trafen sich am Wochenende in Harreshausen und kämpften um den Südhessenpokal. Dabei waren Mannschaften aus den Landkreisen Darmstadt- Dieburg, Offenbach, Odenwald, Groß-Gerau, Bergstraße und den kreisfreien Städten Darmstadt und Offenbach.

Die Aufgabenstellung für die mehr als 200 Mädchen und Jungen der Jugendfeuerwehren auf dem Sportplatz in Harreshausen war eindeutig. Rennend und springend mussten sie einen Hindernisparcours überwinden sowie einen angenommenen Brand mit C-Rohren löschen. Die Messlatte für die Wertungen in den zwei Wettkämpfen des Südhessenpokals sind dabei die Vorgaben des Bundeswettbewerbs der Deutschen Jugendfeuerwehr. Beim Staffellauf über die Hindernisse wurde die Zeit bewertet und ob Fehler gemacht wurden. Der Löschangriff musste nach Dienstvorschrift durchgeführt werden.

Bei Sascha Wildgrube, Jugendfeuerwehrwart der Freiwilligen Feuerwehr Babenhausen, liefen die Fäden der Veranstaltung zusammen und mit weiteren Kameraden der Stadtjugendfeuerwehr sorgte er für einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung. Das Feuerwehr-Küchenteam übernahm den Part der Verpflegung und dabei kam auch die Feldküche zum Einsatz, sodass alle bestens verköstigt wurden. Zu den Gratulanten bei der Siegerehrung gehörten unter anderem die Bundestagsabgeordneten Patricia Lips (CDU) und Jens Zimmermann (SPD), sowie CDU-Landtagsabgeordneter Manfred Pentz. Lucas Hartmann vom Kreisausbildungszentrum der Kreisjugendfeuerwehr Groß-Gerau moderierte die Preisverleihung und freute sich über die zahlreich angereisten Teams.

Die bestplatzierten Mannschaften im Gruppenwettbewerb kamen aus Ober-Hainbrunn, Rothenberg (beide Odenwaldkreis) und Bensheim-Zell. Bei den Staffeln siegten die Odenwaldorte Kortelshütte vor Brombachtal und Astheim (Kreis Groß-Gerau). Der sechste Platz in der Staffel ging an die Jugendfeuerwehr Hergershausen.

Weitere Vertreter aus der Politik waren erschienen, was den Stellenwert der Veranstaltung unterstrich. „Der Nachwuchs der Freiwilligen Feuerwehren wird in Zukunft die Sicherheit der Bevölkerung garantieren“, sagte Bürgermeister Joachim Knoke. Er verwies darauf, dass gerade ein paar Tage zuvor die Wehren beim Einsatz nach dem Sturm „Fabienne“ allerorten im Einsatz waren. Die Sozial- und Jugenddezernentin des Landkreises Darmstadt-Dieburg, Rosemarie Lück, unterstrich in ihrer Ansprache die Wichtigkeit der freiwilligen Tätigkeit der Wehren und des Nachwuchses. Zum Abschluss verabschiedete Kreisjugendfeuerwehrwartin Carina Hoeft aus Griesheim die Mannschaften, und dankte der Babenhäuser Feuerwehr für die Ausrichtung des Wettkampfes und Bewirtung und dem TSV Harreshausen für die Nutzung des Sportgeländes. (zwk)

Quelle: op-online.de