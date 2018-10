Michelsbräu-Gelände: Schatten statt freier Sicht?

Babenhausen - Direkte Anwohner des Michelsbräu-Geländes haben eine Infoveranstaltung im Rathaus genutzt, um ihre Bedenken und Anliegen vorzutragen. Von Norman Körtge

Wenn Claudia und Jörn Handdruck derzeit auf ihrer Terrasse stehen, blicken sie auf Historisches – das unter Denkmalschutz stehende Ensemble der ehemaligen Michelsbräu entlang der Fahrstraße. Diesen Weitblick genießen die Anwohner der Spessartstraße noch nicht lange – und sie werden ihn höchstwahrscheinlich auch schon bald nicht mehr haben. Einer der Gründe, warum die beiden zur Bürger-Informationsveranstaltung Bebauungsplan „Michelsbräu“ (wir berichteten) ins Rathaus gekommen waren.

+ Ist noch zu haben – das „Penthouse“ im obersten Geschoss des ehemaligen Sudhauses. In dem unter Denkmalschutz stehenden Backsteinbau sollen Arztpraxen und ähnliches Einzug halten. Mietverträge gibt es bereits mit einer Apotheke und einem Augenarzt. © nkö Als Handdrucks das Grundstück an der Spessartstraße erwarben, grenzte es direkt an eine zirka fünf Meter hohe Wand einer Michelsbräu-Halle. Die wurden Ende 2016 abgerissen. Nun könnte, etwa fünf Meter von der Grundstücksgrenze entfernt, demnächst ein bis zu 13 Meter hoher, viergeschossiger Bau der K&S-Gruppe entstehen, die bereits die benachbarte Seniorenresidenz betreibt.



Dass Handdrucks angesichts dieser Aussicht nicht erfreut sind, ist nachvollziehbar. Sehr eindringlich, aber sachlich, brachten sie allerdings ihre Argumente vor, die sie im Rahmen der rechtlich vorgeschriebenen und noch bis 30. Oktober möglichen Beteiligung der Öffentlichkeit geltend machen. Zum einen monieren sie, dass die Baufenster für die insgesamt zwei geplanten K&S-Gebäude eben weit weg von den denkmalgeschützten Gebäuden an der Fahrstraße und nah an die Wohnbebauung entlang der Spessartstraße gelegt worden sind. Hinzu komme die maximal zugelassene Höhe der Gebäude von 13 Metern. Sie befürchten dadurch erheblichen Schattenwurf auf ihr Grundstück.

Ihre Frage an die Planer und Investoren: Ob durch Umstrukturierungen auf dem insgesamt 6 000 Quadratmeter großen Gelände die Gebäude nicht um ein Geschoss niedriger gebaut werden können? Für das Problem, dass dadurch wahrscheinlich Parkplätze auf dem Areal wegfallen würden, hatten sie Lösungen parat: Zum einen stünde der Parkplatz vor der K&S-Seniorenresidenz am Ostring zu großen Teilen immer leer und könnte so besser ausgelastet werden. Zum anderen fragen sie, warum zum Beispiel nicht auch eine Tiefgarage gebaut werde. Für das ebenfalls in der Innenstadt gelegene Grünewald-Areal ist dies vorgesehen.

+ Der nach dem Abriss von Hallen entstandene freie Blick von der Spessartstraße – rechts ist die K&S-Seniorenresidenz – auf das Michelsbräu-Gelände dürfte bald passé sein. K&S plant auf der Fläche zwei Gebäude mit insgesamt 27 seniorengerechten Wohnungen. © nkö Handdrucks waren es auch, die auf der Infoveranstaltung hinterfragten, ob denn die für das seniorengerechte Wohnen herangezogenen städtische Stellplatzsatzung von 0,2 pro Wohneinheit tatsächlich realistisch sei. Sie gehen davon aus, dass viele der Senioren dort nach wie vor ein Auto haben. Dem schlossen sich an dem Abend weitere Bürger mit Redebeiträgen an.



Von K&S war an dem Abend kein Vertreter anwesend. Die Babenhäuser Investoren Markus und Kevin Aumann – sie planen unter anderem den mehrgeschossigen Wohnungsbau am Spessartplatz und das Ärztezentrum im Michelsbräu-Sudhaus – warben allerdings für den dort entstehenden Wohnmix: seniorengerechte Appartements und Wohnungen für junge Familien. Dazu ärztliche Versorgung direkt vor der Haustür. Dies alles würde die Attraktivität der Innenstadt steigern und diese beleben.

