Musiktheater erfreut Liebhaber trashiger Unterhaltung

Babenhausen - Das Komödien und Volkstheater Fischer-May aus Münster hat mit „Sissi – Beuteljahre einer Kaiserin“ Premiere in der Stadthalle Babenhausen gefeiert. Von Peter Panknin

Wer Sissi hört, denkt zunächst an die berühmte Filmserie aus den 1950er Jahren mit Romy Schneider und Karl-Heinz Böhm in den Hauptrollen, nur wenige denken dabei an die österreichische Kaiserin Elisabeth, wie sie im Geschichtsbuch beschrieben ist oder an das Musical „Elisabeth“. Nun kommt ein Theaterensemble aus dem Raum Münster, im früheren Fürstentum Hessen gelegen, daher und behauptet, die Geschichte von Sissi für die Bühne neu aufbereitet zu haben. Aus der Feder des deutschen Film- und Theater-Autors und Regisseurs Walter Bockmayer (1948-2014) stammend, baute die Gruppe begeisterter Hobbyschauspieler um Marcel Fischer-May ein paar bekannte Musiktitel in die „Handlung“ ein und zaubert so mit relativ einfachen Mitteln ein neues Stück Musiktheater.

Premiere war am Freitag in der Stadthalle, zu der sich mehr als 120 neugierige Besucher eingefunden hatten. Ebenso viele Gäste wurden für Vorstellung am Samstag erwartet, um sich dem Stück „Sissi – Beuteljahre einer Kaiserin“ zu widmen. Handelnde Personen, neben Kaiserin und Kaiser, sind die Mutter des Kaisers, Erzherzogin Sophie, Gräfin Esterhazy als Hofdame von Sissi sowie deren angebliche Freundinnen Cosima Wagner und Marika Rökk. Man muss nicht verstehen, wie das alles zusammen passt, aber es ist lustig.

Kaiserin Elisabeth: Bilder des Mythos Sissi Zur Fotostrecke

Am Ende der Vorstellung beantwortet Marcel Fischer-May die gedachte Frage „Was will uns das Ensemble mit diesem Stück mitteilen?“ von der Bühne herab. In verblüffender Offenheit gab er die Antwort: „Nichts!“ Ihnen, den Darstellern, lag und liegt daran, den Zuschauern zwei Stunden Unterhaltung durch Veräppeln der Obrigkeiten, situationskomischen Szenen und schwungvollen Parodien auf Personen zu bieten. So werden die Auftritte der kaiserlichen Lakaien mit der Melodie „Von den blauen Bergen kommen wir“ untermalt, das Erscheinen von Cosima Wagner kündigt sich durch Musik von Richard Wagner an und Marika Rökk reitet auf umgeschnallten Plüschpferdchen zur Melodie von „Komm hol das Lasso raus“ in die ungarische Puszta. Wer diese Art von trashiger Unterhaltung mag, wurde am Wochenende vom Theaterensemble Fischer-May gut unterhalten.

Wer es noch einmal mag oder sich von der Güte der Vorstellung überzeugen möchte, im Mai kommenden Jahres wird das Ensemble wieder in der Stadthalle Babenhausen gastieren.

Quelle: op-online.de