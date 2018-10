Musiktheater „Sissi – Beuteljahre einer Kaiserin“ in der Stadthalle

Das Ensemble, das „Sissi – Beuteljahre einer Kaiserin“ in wenigen Wochen zweimal in die Stadthalle bringt.

Babenhausen/Münster - Da es in Münster zu teuer ist, präsentiert das Komödien und Volkstheater Fischer-May sein neues Stück in der Stadthalle Babenhausen. Von Jens Dörr

Wer noch Romy Schneiders „Sissi“ oder das Musical „Elisabeth“ im Kopf hat, der sollte seine Eindrücke erst einmal völlig vergessen: In „Sissi – Beuteljahre einer Kaiserin“ wird die Geschichte von Österreichs Lieblingsmonarchin ganz neu geschrieben. Inszeniert als Musiktheater, bringt das Komödien & Volkstheater Fischer-May das Werk in wenigen Wochen nach einem Text von Walter Bockmayer zweimal auf die Bühne der Babenhäuser Stadthalle. Dort probt das Ensemble um Regisseur Marcel Fischer-May und Intendant und Organisator Patrick May seit September fleißig für die Aufführungen am Freitag, 30. November, und Samstag, 1. Dezember.

Die beiden Münsterer haben sich mit ihren Inszenierungen in der Vergangenheit bereits einen Namen gemacht, zuletzt etwa mit der Schlagerrevue „Zwei Apfelsinen im Haar“. Künstlerisch gibt besonders Marcel Fischer-May, der ausgebildeter Musicaldarsteller ist, die Richtung vor. Für sein neustes Vorhaben hat sich das Duo unter ambitionierten Hobbyschauspielern und -sängern im Bekanntenkreis umgehört und für „Sissi – Beuteljahre einer Kaiserin“ sieben weitere Personen hinzugeholt. Sie kommen aus Münster, Dieburg, Dietzenbach, Groß-Umstadt und Mosbach. Einige gehören auch dem Musical-Chor „FLAME“ des AGV Eintracht Münster an. Was passt, beschreibt Patrick May das Werk doch durchaus weniger als „Theater“ denn als „kleines Musical mit 15 Liedern“.

Die hätten theoretisch auch auf die Bühne der Münsterer Kulturhalle gebracht werden können, „doch in Münster will man uns irgendwie nicht haben“, meint May. Er glaubt, die Gemeinde sehe die Stücke des Komödien & Volkstheater Fischer-May zu sehr als Konkurrenz zu ihrem vom Rathaus gesteuerten Kulturprogramm. Die aufgerufene Hallenmiete sei für sie, die von ihren Schauspielern trotz professioneller Anleitung und Weiterbildung keine Gebühr nähmen und die Ausgaben für die künstlerische Darbietung (Hallenmiete, Technik, Kostüme, Bühnenbild, Marketing) allein durch den Ticketverkauf deckten, nicht zu bezahlen. „Babenhausen hingegen ist offen, dort kriegen wir den großen Saal mit Bühne für 350 Euro pro Abend und dürfen dort vorher auch noch proben.“ In Münster würden pro Aufführung fast 1000 Euro mehr fällig.

Zwei- bis dreimal pro Woche bereitet sich die Gruppe derzeit vor. „Als wir im September mit den gemeinsamen Proben begonnen haben, hatten die Mitwirkenden aber schon rund 80 Prozent ihres Texts gelernt“, schildert Patrick May die vorausgegangenen Vorbereitungen jedes Einzelnen. Ab und an dürften die Darsteller das Grinsen ob der absurden Story kaum noch aus dem Gesicht bekommen haben.

Denn in „Sissi – Beuteljahre einer Kaiserin“ finden Kaiser Franzl alle blöd. Sissi hat eine Affäre mit dem als schwul dargestellten Bayernkönig Ludwig der II. (Deckname Ludmilla) und muss sich auch noch mit ihrem „Schwiegermonster“, Erzherzogin Sophie, arrangieren, die von der Kaiserin unbedingt einen Enkelsohn erwartet. Zu allen Überfluss und Überdruss kommen auch noch Marika Rökk, die unbedingt am Hofe tanzen will, und Cosima Wagner als beste Freundin Sissis hinzu.

All das soll die Zuschauer in Babenhausen als Art witzige Veräppelung der Obrigkeiten erreichen, mit Situationskomik, Parodie, ja Karikatur von Figuren, egal ob Kaiserin und Kaiser, Bischof oder Tanzikone.

Dabei nehmen sich die Darsteller auch selbst aufs Korn - was schon daran deutlich wird, dass in Marcel Fischer-May ein Mann die Kaiserin von Österreich spielt. Weitere Mitwirkende sind Denise Bickler, Tobias Stein, Melina Niccum, Samuel Niccum, Lisa Dörr, Celina Habeck und Regina Sattig.

‘Tickets zum Vorverkaufspreis von 15 Euro (Abendkasse 18 Euro) gibt es derzeit ausschließlich online unter www.kovofima.de. Beginn der Aufführung in der Stadthalle ist sowohl am 30. November als auch am 1. Dezember um 20.30 Uhr (freie Platzwahl, Einlass ab 19.30 Uhr). Angeboten werden auch „Sissi-Royal-Tickets“, die neben einem Platz in einer der ersten fünf Reihen auch Getränke und Snacks beinhalten.

