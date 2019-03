Nach Rohrbruch sackt die Fahrbahn ab: 25 Haushalte vorübergehend ohne Wasser

+ © Feuerwehr Babenhausen © Feuerwehr Babenhausen

Nach einem Rohrbruch in der Straßburger Straße waren 25 Haushalte vom Freitagabend bis in den Samstag hinein ohne Leitungswasser. Sie musten sich an einer Notzapfstelle versorgen. Kurz nach 19. 30 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr alarmiert.