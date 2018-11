Streit um das Pflegenest in Langstadt nimmt gutes Ende

Langstadt - Für zumindest fünf Kinder und ihre Eltern hat der Streit um das Pflegenest in Langstadt nun ein glückliches Ende gefunden. Initiatorin Silke Maaty lud zur Eröffnung in das neue Domizil.

Von drei Tagesmüttern, die im Oktober 2015 das Pilotprojekt mit dem Namen Pflegenest in Langstadt aus der Taufe hoben, ist drei Jahre später – nach zahlreichen Querelen – nur eine übrig geblieben: Initiatorin und Langstädterin Silke Maaty. Das Projekt ist Geschichte. Nun hat Maaty ihren persönlichen Neuanfang in neuer Umgebung gefeiert. Sie hat die ehemaligen Räumen der Volksbank angemietet und bietet dort nun für fünf Kleinkinder im Alter zwischen ein und drei Jahre ein Pflegenest. Nach den Streitigkeiten in der Vergangenheit steht ihr nicht mehr der Sinn nach einer größeren Institution und der Zusammenarbeit mit anderen Tagesmüttern.

Praktisch alle Eltern der Kinder, die sie aktuell betreut, waren gekommen – mit Präsenten und guten Wünschen. Die Kinder fühlten sich sofort wohl in dem großen und hellen Raum an der Hauptstraße. Die Räume verfügen über ein Bad, einen Flur und einen Ruheraum. Hier stehen fünf Bettchen und warten auf müde Kinder. Fast als Luxus empfindet Maaty den Hof, wo schon die Rädchen und Bobby-Cars bereitstehen und das Stück Rasen, das auch einigen Spielgeräten Platz bietet. Ärger mit der Mieterin, die über dem Pflegenest wohnt, befürchtet Maaty nicht. Die Frau ist zur Eröffnung gekommen und freut sich über das Leben im Haus.

Mit den Gepflogenheiten der neuen Räume sind die Eltern schon vertraut. Mancher will das Pflegenest, man steht gleich im großen Betreuungsraum gar nicht betreten, ohne die Schuhe auszuziehen, auch wenn Maaty lachend abwinkt. Heute sei das egal, sie werde nach diesem Nachmittag sowieso putzen. Während sich die Kinder über die Spielgeräte hermachen und sich darüber freuen, ihre Freunde zu sehen, stehen die Erwachsenen wie bei einer guten Party in der Küche, hier werden Häppchen und natürlich der Sekt aufgefahren.

Julia Häfner und Stefan Sauerwein sind glücklich, dass ihre zweijährige Tochter Linne weiter von Maaty betreut werden kann. „Sie ist seit ihrem ersten Geburtstag hier und wir schätzen den persönlichen Rahmen.“ Für die Tochter gab es vor einem Jahr keinen Platz im U3-Bereich. „Silke hat mit allen Mitteln versucht, Plätze zu schaffen. Ihr wurden nur Steine in den Weg gelegt, wir sind froh, dass sie durchgehalten hat.“ Nadine Fischers zwei Söhne sind aus dem Kleinkindbetreuungsalter schon längst raus. „Der Jüngste war hier in der Betreuung zwischen seinem ersten und zweiten Lebensjahr. Nach seinem zweiten Geburtstag habe ich ihn in der Kita angemeldet. Aber das eine Jahr hier war super, das möchte ich nicht missen.“

Uwe Schimsheimer hat zwar kein Kind im Pflegenest, ist aber als Freund der Familie Maaty trotzdem gekommen. Er versteht die ganzen Querelen um das alte Pflegenest nicht. Schließlich hätten die Betreuungsplätze bei der Privatinitiative der Stadt pro Platz 1 500 Euro gespart, bei der schlechten Finanzlage kein zu verachtender Posten. Er hatte sich auch für das Pflegenest engagiert und nach städtischen Räumlichkeiten gesucht, bis der Kreis entschieden hatte, er fördert keine Pflegenester mehr.

So können Eltern das kindliche Selbstbewusstsein stärken Zur Fotostrecke

Maaty ist froh, dass es nun im kleineren Rahmen weitergeht. „Mir macht sowohl die Arbeit mit den Kindern als auch mit den Eltern wahnsinnig viel Spaß, aber der Ärger mit dem Jugendamt ist schwer auszuhalten.“ Auch jetzt hat sie mit Amt noch Differenzen wegen zeitweiser zu hoher Belegung ihrer Einrichtung, das Verfahren wurde mittlerweile eingestellt. „Die Eltern melden ihre Kinder meist schon an, wenn sie schwanger sind“, erklärt sie. Verständlicherweise baut sie in ihre Belegungsplanung keinen Puffer ein. Wenn ein Kind, das zum ersten eines Monats schon abgemeldet war, dann doch nicht gleich gehen kann, weil aus irgendwelchen Gründen der versprochene Platz nicht frei ist, dann lässt sie die Eltern eben nicht im Regen stehen.

Wer jetzt bei der Tagesmutter einen Platz sucht, muss warten. „Bis 2020 bin ich ausgebucht“, sagt Maaty. (zba)

Quelle: op-online.de