Neue Fahrzeuge für die Feuerwehren in Sickenhofen und Langstadt

Egal ob Erster Stadtrat Reinhard Rupprecht, Stadtverordnetenvorsteher Friedel Sahm oder Stadtbrandinspekor Achim Frankenberger – der Tenor war jeweils der gleiche.

Sickenhofen/Langstadt – In ihren Grußworten anlässlich der Einweihung des neuen Löschfahrzeugs LF 10 für die Sickenhöfer Feuerwehr betonten sie unisono, wie groß die Notwendigkeit ist, dass die Feuerwehren grundsätzlich mit bester Ausrüstung ihrem Auftrag zum Retten, Bergen, Löschen und Schützen leisten können und dafür im städtischen Haushalt nicht gespart werden dürfe. Und wird es auch nicht: Auch an die Langstädter Feuerwehr ist jüngst ein LF10 übergeben worden.

Eingebettet gewesen war die Fahrzeugpräsentation in Sickenhofen in das zweitägige Spritzenhausfest. Zur Einweihung hatten sich zahlreiche Besucher eingefunden, die nach dem Gottesdienst in der Fahrzeughalle gespannt auf das LF 10 warteten. Schließlich kam dieses mit Blaulicht und festlich geschmückter Front angefahren. Ausführlich berichteten die Verantwortlichen über den Erwerb und die Ausstattung des Wagens. Nach der Ausschreibung zum Beschaffen des Autos erhielt die Firma MAN den Zuschlag und lieferte den Fahrzeuggrundrahmen an die auf Feuerwehrtechnik spezialisierte Firma Rosenbauer in Österreich.

Maßgeblich beteiligt an der feuerwehrtechnischen Ausrüstung war der stellvertretende Wehrführer Sascha Kother. Er erläuterte den Besuchern die Technik des Wagens. Neun Einsatzkräfte finden Platz im Innern. Das zwölf Tonnen schwere Fahrzeug wird von einem MAN-Motor mit 250 PS angetrieben. Zur weiteren Ausrüstung gehören Rückfahrkamera mit Mikrofon, ferngesteuerter Lichtmast mit LED-Beleuchtung für Nachteinsätze, Elektrolüfter, Nasssauger, Wärmebildkamera, Notfallrucksack und weitere Gegenstände, die bei Einsätzen aller Art notwendig werden können. Der Wassertank fasst 1 200 Liter Wasser und in den Schaumtank passen 120 Liter. Bei seiner Ansprache merkte Norbert Kolb, Vorsitzender der Sickenhöfer Blauröcke, an, dass den Einsatzkräften nach Indienststellung des neuen Mannschaftstransportwagens vor zwei Jahren nun auch mit dem LF 10 modernste Technik zur Verfügung steht. Das Fahrzeug kostetet 266 000 Euro, wovon das Land Hessen 54 000 Euro übernahm und der Feuerwehrverein 6 000 Euro beisteuern konnte.

Nach der symbolischen Schlüsselübergabe an die Sickenhöfer segnete Pfarrerin Elke Becker das Fahrzeug und schloss in ihrem Gebet den Wunsch ein, dass trotz aller Gefahren bei ihren Einsätzen die Feuerwehrleute immer wieder gesund zu ihren Familien zurückkommen sollen. zwk

