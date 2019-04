Osterfeuer und Autoscooter locken in historische Altstadt

Hinterm Hexenturm wird am Ostermarkt-Samstag wieder ein Osterfeuer lodern.

Heute in einer Woche ist der letzte Schultag vor den Osterferien. Wer das feiern oder sich einfach nur auf die Osterzeit einstimmen möchte, der sollte am darauf folgenden Wochenende, 13. und 14. April, in die Babenhäuser Altstadt kommen.

Babenhausen – Dort steigt der von den Vergnügungsbetrieben Fendt organisierte große Ostermarkt mit angeschlossener Hobbykünstlerausstellung und Gewerbeschau inklusive eines verkaufsoffenen Sonntags. Am Samstag, 13. , wird der Ostermarkt um 11 Uhr von Bürgermeister Joachim Knoke und Landrat Klaus-Peter Schellhass auf dem Marktplatz eröffnet. Eine halbe Stunde später, um 11. 30 Uhr, sind die beiden dann in der Stadthalle, um dort den Gewerbemarkt und die Hobbykünstlerausstellung zu eröffnen. Am Sonntag, 14. , startet der Marktbetrieb dann um 12 Uhr.

Ostermarkt

Über 100 Marktbeschicker werden die Bummelgass’, den Marktplatz, die Platanenallee sowie die gesamte Straße An der Stadtmauer in einen bunten Frühlings- und Ostermarkt verwandeln. Natürlich ist das Territorialmuseum in der Amtsgasse an den beiden Tagen mit längeren Öffnungszeiten für die Besucher geöffnet.

Auf dem Marktplatz und auf dem Stadthallenparkplatz wird sich für die kleinen Besucher ein Kinderkarussell drehen. Ein Autoscooter lockt die Jugend auf den Sparkassenparkplatz. Auch wird dort wieder das Bungee-Trampolin zu hohen Sprüngen einladen. Gegenüber der katholischen Kirche kann in einem großen Simulator in Form einer Rakete Reisen in ferne Galaxien unternehmen.

Als ein absoluter Höhepunkt des Ostermarktes findet das Osterfeuer mit Feuerwerk am Samstagabend hinter dem Bürgerzentrum Stadtmühle statt. Der Gewerbeverein Babenhausen übernimmt die Bewirtung mit Getränken. Für die Speisen ist der „Bratwurst Seppel“ zuständig. Livemusik und musikalische Unterhaltung runden das abendliche Programm ab.

Hobbykünstler

Die große Hobbykünstlerausstellung wird wieder Tausende Besucher in die Stadthalle ziehen. Über 70 Aussteller werden ihre kleinen und großen Kunstwerke dort ausstellen und zum Kauf anbieten. Ebenfalls in der Stadthalle präsentieren sich der Heimat- und Geschichtsverein und Babenhausens französische Partnerstadt Bouxwiller. Die Stadt Babenhausen, der VdK sowie die Sozialstation und ihr Förderverein zeigen dort ebenfalls Präsenz. Die Bewirtung in der Stadthalle hat der Gesangverein Eintracht übernommen.

Gewerbemarkt

Wer sich ein neues Auto zulegen und informieren möchte, der sollte den Stadthallenparkplatz aufsuchen. Dort stellen mehrere Autohäuser ihre Modelle aus. Außerdem präsentieren sich dort auch viele andere Babenhäuser Betriebe.

Um die Parkplatzsuche zu erleichtern, hier die Tipps der Vergnügungsbetriebe Fendt: Auf der Bouxwiller Straße darf auf dem rechten und linken Seitenstreifen geparkt werden. Ebenfalls stehen die Parkplätze „Im Schwanengraben“ sowie im Ostring zur Verfügung. Und von den P&R-Plätzen am Bahnhof ist es ebenfalls nur ein Katzensprung, um ins Ostermarktgeschehen eintauchen zu können. nkö

Infos im Internet

ostermarkt-babenhausen.de

Quelle: op-online.de