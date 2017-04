Ostermarkt und Kreative locken in Altstadt

In der Hobbykünstlerausstellung in der Stadthalle wird es wieder allerhand Dekoratives zu entdecken geben.

Babenhausen - Temperaturen bis zu 20 Grad, viel Sonnenschein, kein Regen – stimmt die Wettervorhersage für das kommende Wochenende, dann werden sich in der Babenhäuser Altstadt nicht nur Frühlingsgefühle breitmachen, sondern auch viele Hundert Besucher durch die sogenannte Bummelgass’ (Fahrstraße) flanieren.

Denn zum mittlerweile 26. Mal lockt der zweitägige Ostermarkt inklusive Hobbykünsterausstellung und Gewerbemarkt, Osterfeuer am Samstagabend sowie verkaufsoffenen Sonntag in die Gersprenzstadt. Die Vergnügungsbetriebe Fendt hatten den Ostermarkt 1992 ins Leben gerufen, um die Innenstadt ihres Heimat-ortes zu beleben. Eine Idee, die sich in den vergangenen Jahren als Erfolgsrezept erwiesen hat. Angelika Fendt vergisst allerdings nicht zu erwähnen, dass dies vor allem auch an der guten Zusammenarbeit mit der Stadt Babenhausen, den treuen Marktbeschickern und Schaustellerkollegen, den Vereinen, Hobbykünstlern und den Ausstellern auf dem Gewerbemarkt funktioniere.

Der Ostermarkt beginnt wieder direkt am Ranishof in der Platanenallee, geht dann durch die gesamte Bummelgass‘ (Fahrstraße) bis zum Hanauer Tor. Am Beginn der Bummelgass‘ gabelt er sich und erstreckt sich über die gesamte Straße An der Stadtmauer bis zum Hanauer Tor und lädt somit zu einem Rundweg entlang der historischen Stadtmauer ein. Über 100 Marktbeschicker werden die Straßenzüge in einen bunten Frühlings- und Ostermarkt verwandeln.

Daher kommt es in der Innenstadt zu erheblichen Beeinträchtigungen für den Straßenverkehr. Gesperrt wird ab Freitagabend unter anderem die Fahrstraße ab Einmündung Sackgasse, die Straße an der Stadtmauer sowie die Platanenallee ab der Bürgermeister-Rühl-Straße (Stadthalle). Der Parkplatz an der Sparkasse ist bereits ab morgen Vormittag nicht mehr nutzbar.

Auf dem Stadthallenparkplatz findet an den beiden Tagen eine große Autoausstellung statt und Babenhäuser Betriebe präsentieren sich. In der Stadthalle selbst zeigen zirka 70 Hobbykünstler ihre Arbeiten. Auch einige Vereine, wie der Heimat- und Geschichtsverein, der Förderverein der Sozialstation und der VdK sind dort mit Ständen präsent. Der Gesangverein Eintracht sorgt für die Bewirtung.

Die Stadt Babenhausen bietet am Ostermarktsamstag um 18 Uhr eine Nachtwächterführung an die am i-Punkt am Rathaus beginnt und am Osterfeuer endet. Die Teilnehmergebühr pro Person beträgt drei Euro. Auch das Territorialmuseum in der Amtsgasse an den beiden Tagen mit längeren Öffnungszeiten geöffnet.

Bilder: 25. Ostermarkt in Babenhausen Zur Fotostrecke

Bürgermeister Joachim Knoke wird den Ostermarkt am Samstag, 8. April, um 11 Uhr offiziell am Marktplatz eröffnen. Um 11.30 Uhr findet die Eröffnung des Gewerbemarktes und der großen Hobbykünstlerausstellung in der Stadthalle statt. Musikalisch umrahmt wird die Eröffnung des Ostermarktes vom evangelischen Posaunenchor aus Langstadt.

Auf dem Sparkassenparkplatz wird ein Autoscooter aufgebaut. Auch wird dort wieder das Bungee-Trampolin zu hohen Sprüngen einladen. Die Jugendfeuerwehren präsentiert sich in der Nähe der katholischen Kirche. Am Sonntag, 9. April, öffnen viele Geschäfte von 13 bis 18 Uhr ihre Pforten. Als einen Höhepunkt des Ostermarktes bezeichnet Fendt allerdings das Osterfeuer mit Feuerwerk am Samstagabend. Entfacht wird es hinter dem Bürgerzentrum Stadtmühle. (nkö)

Infos unter www.ostermarkt-babenhausen.de.

Quelle: op-online.de