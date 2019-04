Polizeiposten und mehr Hipos

CDU- und SPD-Fraktion fordern Investitionen in Sicherheit und Ordnung

Einen Polizeiposten wie in Dudenhofen wünscht sich die CDU-Fraktion für Babenhausen. Der Antrag dazu wird heute Abend im Hauptausschuss diskutiert.

Babenhausen – Die Stadt wächst und wächst. In den neu gebauten Häusern in den Lachewiesen sind schon zahlreiche Familien eingezogen, in absehbarer Zeit werden das Michelsbräu- und das Grünewaldareal entwickelt.