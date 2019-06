Schnick-Schnack-Schnuck-Entscheid

Langstadt – Früher veranstaltete der TSV Langstadt jährlich eine ganze „Sportwerbewoche“, inzwischen ein „Sportwerbewochenende“.

So von Freitag bis Sonntag, was diesmal einen runden Geburtstag als Begleiter hatte: Am Wochenende feierte der Turn- und Sportverein sein 110-jähriges Bestehen.

Los ging es am Freitag mit dem Tischtennis-Turnier, bei dem sich die Cracks des Vereins ausdrücklich zurückhalten sollten. „Es handelt sich um ein Jedermann-Turnier“, erläuterte Michael Salzner als einer der Organisatoren des Wochenendes. An die Platten in der Eckehard-Colmar-Halle zog es dann auch Spieler, die kein Vereins-Tischtennis betreiben. „Nicht nur Leute aus Langstadt machen mit“, so Salzner. Das Siegerdoppel etwa sei aus Harreshausen in den Nachbar-Stadtteil gekommen. Mehr noch: Auch Teilnehmer einer Behindertenwerkstatt griffen zum Schläger. „Mit 13 Doppeln hatten wir eine Rekordbeteiligung“, freute sich Salzner. „Und auch die Abschlussfeier nach dem Turnier war rege.“

Etwas weniger Teilnehmer als im Vorjahr verzeichnete der TSV hingegen beim Schüler- und Familientriathlon. Dabei wurde zunächst im Schaafheimer Freibad geschwommen, ehe es mit dem Rad nach Langstadt ging, wo am TSV-Gelände noch einige hundert Meter zu rennen waren. 17 Einzelstarter plus zehn Staffeln nahmen teil, insgesamt also knapp 60 Personen. Am schnellsten unterwegs war die Familie Holschuh. Dass der Spaß klar im Vordergrund stand, zeigte die Vergabe des Pokals für den dritten Platz. Salzner: „Hier waren zwei Familien zeitgleich, den Pokal haben sie per Schnick-Schnack-Schnuck unter sich ausgemacht.“

Den Zuspruch zur Feier am Samstagabend mit der Band Beaker’s Mom bezeichnete Salzner als ordentlich, „es hätten aber durchaus noch ein paar Besucher mehr sein dürfen“. Zu diesem Zeitpunkt gespielt worden war bereits ein kleines Volleyball-Turnier mit einer Handvoll Teams. Demnächst könnte es beim TSV Langstadt zur Wiederbelebung eines Volleyball-Freizeitteams kommen, das es schon einmal gegeben hatte, stellte Salzner in Aussicht.

Am Sonntag hatten dann unter anderem junge Tänzerinnen aus der Turnabteilung des Vereins ihren Auftritt. Auf ein Fußball-Turnier – wie früher in der ganzen Sportwerbewoche – verzichtet der TSV inzwischen. Inwiefern die Werbung durch die Veranstaltungen konkret Früchte trägt? Laut Salzner gebe es dadurch immer mal wieder einen Eintritt. Beispielsweise im Tischtennis sind aber andere Maßnahmen wichtiger – Stichwort Kooperation mit der Markwaldschule (wir berichteten). jd

Quelle: op-online.de