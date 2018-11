Schulsportgelände: Es liegt keine Vereinbarung vor

Babenhausen - „Der Landkreis gibt grünes Licht für den Bau und den Betrieb eines Schulsportzentrums“, hatte die CDU-Fraktion vor wenigen Tagen verkündet. Von Norman Körtge

Die von der Stadtverordnetenversammlung im März auf Grundlage eines CDU-Antrages mit großer Mehrheit geforderte Vereinbarung zwischen der Stadt und dem Kreis sei geschlossen worden, teilte CDU-Fraktionsvorsitzender Stephan Sawallich mit. Nur: Weder die Stadt noch der Kreis können das Vorliegen eines Vertragsentwurfes bestätigen.

Es gibt bezüglich des Schulsportzentrums noch keine Vereinbarung. Vielmehr sei man noch in Verhandlungen, heißt es auf Anfrage im Kreishaus: „Vor einer Vereinbarung sind noch Beschlüsse der Stadt und des Landkreises einzuholen.“ Bürgermeister Joachim Knoke (SPD) teilt in einer Stellungnahme mit, dass die Mitteilung der CDU „für große Verwunderung“ gesorgt habe.

Auf Rückfrage bei CDU-Fraktionschef Sawallich, woher er diese Information bekomme habe, berichtet er, dass seiner Kenntnis nach die Betriebskommission des Landkreises einer Vereinbarung zugestimmt und diese am Dienstag dem Kreissausschuss vorgelegen habe. Dies wollte Kreis-Pressesprecherin Annika Schmid weder bestätigen noch dementieren, da der „Kreisausschuss ein Gremium ist, das nicht öffentlich tagt. Auch die Tagesordnung ist nicht öffentlich.“ Zum weiteren Prozedere teilte sie mit: In der kommenden Ausschussrunde, die am 26. November beginnt, wird die Entscheidung des Kreisausschusses dem Infrastruktur-, Gesundheits- und Umweltausschuss sowie dem Schul-, Kultur- und Sportausschuss zur Kenntnisnahme mitgeteilt. Der Kreistag müsse nicht mehr zustimmen.

Deutliche Kritik am Vorgehen der CDU kommt vom Bürgermeister: „Man muss den Zweck der Pressemitteilung hinterfragen. Aufgrund der Unzulänglichkeiten im Wahrheitsgehalt dient sie weder der Information der Bürger, noch ist sie geeignet, das Projekt strategisch zu stützen, eine gegenläufige Tendenz ist wahrscheinlicher.“ Die Stadt werde nach Vorliegen des Vertragsentwurfs umgehend in die nächste Phase des Ankaufes einsteigen. Dies bedeute die Beteiligung der politischen Gremien und den weiteren Fortgang im Ankaufsverfahren auf der notariellen Ebene gemeinsam mit den Eigentümern. Dies sei mit Kosten verbunden. „Die parlamentarischen Gremien haben deutlich gemacht, dass Kosten erst dann übernommen werden sollen, wenn das Vertragswerk vorliegt.“

Auch an der Formulierung in der CDU-Mitteilung, dass er das weitere Ankaufsverfahren als „Formsache“ dargestellt habe, entspreche nicht der Tatsache, meint Knoke. Zwar bestehe in der Tat Einigkeit mit allen erforderlichen Grundstückseigentümern. Allerdings reiche eine einzelne Verweigerung nach wie vor aus, um das Projekt zu kippen.

