Urteil im Prozess um schweren sexuellen Missbrauch an 13-Jährigem  

Darmstadt/Babenhausen - Fünf Jahre Haft wegen schwerem sexuellen Missbrauch und Körperverletzung lautet das Urteil, das gestern nach einem einzigen Verhandlungstag am Landgericht Darmstadt verkündet wurde. Von Silke Gelhausen

Der Inhalt der Anklageschrift ist widerlich: Der 43-Jährige soll im Sommer und Herbst 2017 den Sohn seiner Babenhausener Lebensgefährtin insgesamt vier Mal unsittlich am Geschlechtsteil manipuliert haben sowie zweimal mit seinem Penis in den Po des 13-Jährigen eingedrungen sein. Dabei soll der Junge vor Schmerzen geschrien und sich gewehrt haben, worauf ihm der Angeklagte ein Kissen zum hineinschreien gegeben habe. In allen Fällen soll es zum Samenerguss gekommen sein. Die erste Entgleisung fand am Baggersee im Babenhausener Norden statt, die anderen drei Fälle im Doppelbett des Paares.

Wie kaum ein Angeklagter achtet er auf eine korrekte, fast druckreife Aussage. Anders als die meisten Sexualstraftäter versucht er gar nicht erst zu leugnen oder das Geschehen irgendwie zu rechtfertigen. Reuig sitzt er neben seinem Verteidiger und beteuert immer wieder, wie leid ihm das alles tut. „Wenn es irgendwas auf dieser Welt gäbe, womit ich das rückgängig machen könnte, ich würde es tun.“

Doch dafür ist es zu spät. Umso berechtigter erscheint die Frage des Vorsitzenden Richters Jens Aßling, wieso er nach der ersten Untat am Badesee nicht alles getan hätte, um eine Wiederholungssituation zu vermeiden: „Warum hat bei Ihnen danach nicht das Gehirn eingesetzt? Warum kam da kein Stopp?“ Darauf weiß der bis dato unbescholtene Bürger keine Antwort: „Wenn ich die Frage beantworten könnte, wäre ich ein großes Stück weiter.“ Immerhin hat er durch sein umfassendes Geständnis dem Opfer die Aussage vor Gericht erspart. Dies und die Tatsache, dass derlei Verhandlungen üblicherweise vier bis fünf anstatt nur einen Tag dauern, wirkt sich für den Angeklagten natürlich strafmildernd aus.

Doch wie konnte es überhaupt zu den scheußlichen Taten kommen, die er jetzt so bitter bereut? 2015 lernt der ledige und kinderlose Schreiner die Alleinerziehende kennen. Er bekommt zwar nie einen eigenen Hausschlüssel, trotzdem ist die Mietwohnung knapp zwei Jahre später sein Zuhause. „Zum Jungen hatte ich ein freundschaftliches Vater-Sohn-Verhältnis“, erklärt der gebürtige Darmstädter. Das Zusammenleben habe hervorragend geklappt. „Der Junge war ein eher einsames Kind, hatte nicht viele Freunde. Er hing die ganze Zeit an meinem Rockzipfel.“ Die Mutter arbeitet wechselweise in Früh- und Spätschicht, so ist der Ersatzvater mit dem Kind oft abends allein zuhause, wo er mit ihm gemeinsam auf der Couch liegt.

Das entgeht der Mutter trotzdem nicht: „Sie haben viel zusammen gekuschelt, ich hab das auch mal angesprochen. Dass da noch mehr sein könnte, hatte ich aber nicht in Verdacht“, räumt die Nebenklägerin ein. Irgendwann habe sie aber gemerkt, dass etwas nicht stimmt und den Sohn zum Reden bekommen. Er erzählt ihr alles. Die Verkäuferin: „Mein Ex hat ihm am Baggersee gesagt, das sei normal unter Männern, die machen so etwas ab und zu. Und dass er niemandem davon erzählen solle.“

Der Haftbefehl gegen den Verurteilten bleibt wegen Fluchtgefahr aufrecht erhalten. Der Verurteilte trägt die Kosten des Verfahrens und der Nebenklage. Mit dem verkündeten Urteil folgte die zehnte Strafkammer den Forderungen der Staatsanwaltschaft.

