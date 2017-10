Seniorennachmittag dank „Middedrin“

Verein pflegt die dörfliche Gemeinschaft

+ © Just Der Seniorennachmittag zog rund 90 Besucher an. „Wir haben versucht, unser Bestes zu geben“, sagte der Vorstand von „Middedrin“, der das einst städtische Angebot weiterführt. © Just

Harreshausen - Manchmal sollte man sich nicht mit langen Reden aufhalten. Am Samstagnachmittag hielt sich Heidrun Koch-Vollbracht daran. Beim Seniorennachmittag in der Harreshäuser Mehrzweckhalle war ihre Begrüßung in zwei Minuten erledigt. Von Michael Just