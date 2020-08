Sogar Polizei schaut nach den Graffiti

Workshop der Jugendförderung beendet Werk in der Bahnunterführung

+ © Just Die Graffiti-Werke in der Unterführung an der Wilhelm-Leuschner-Straße schloss der Workshop der städtischen Jugendförderung nun ab. © Just

Babenhausen – Dass bei einem Workshop der städtischen Jugendförderung plötzlich die Polizei kommt und eine illegale Aktion vermutet, passiert auch nicht alle Tage. So geschehen beim jüngsten Graffiti-Workshop in der Unterführung zur Wilhelm-Leuschner-Straße. Nicht ganz klar war, ob die Ordnungshüter zufällig auf der B 26 patrouillieren oder angerufen wurden, dass hier möglicherweise illegale Sprüher am Werk sind und eine Sachbeschädigung begehen. Zumindest war die Rechtmäßigkeit schnell geklärt, womit die Sprühknöpfe weiter gedrückt werden durften.