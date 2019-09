Babenhausen schickt Räumungsklage an Sportverein Germania

Fußball im Stadion am Ostheimer Hang in Babenhausen: Bleibt dies ein Foto aus vergangenen Tagen oder einigen sich Stadt und SV Germania doch noch auf eine Nutzung durch den Verein? Erstmals steht eine Räumungsklage im Raum.

Die Stadt Babenhausen hat dem Sportverein Germania eine Räumungsklage für die Gebäude im Stadion am Ostheimer Hang geschickt.

Babenhausen – Die Stadt hat gegenüber dem Sportverein Germania eine Räumungsklage erhoben. Gegenstand des über einen externen Juristen zugestellten Schreibens ist die finale Räumung der Gebäude im Stadion am Ostheimer Hang. Dort hat die Germania als Fußball-Verein, der derzeit keine Jugendarbeit mehr betreibt und mit ihren beiden Aktiventeams in einer Spielgemeinschaft mit dem TSV Langstadt ausschließlich in Langstadt trainiert und spielt, noch Materialien (etwa zur Rasenpflege) eingelagert. Auf das Angebot der Stadt, dieses Material zu entfernen – zwischen der Stadt und der Germania existiert seit einiger Zeit kein Pachtvertrag mehr, da man sich auf die Konditionen einigen konnte –, ist der Verein bisher nicht eingegangen.

„Wir hatten der Germania angeboten, einen geeigneten Container zur Lagerung des Materials auf dem Sportgelände ,Im Riemen’ kostenfrei zu beschaffen“, sagt Bürgermeister Joachim Knoke (SPD). Der Sportplatz „Im Riemen“ liegt in direkter Nachbarschaft zum Ostheimer Hang mit seinen Rasenplätzen, Leichtathletik-Anlagen, Kabinen, Duschen und der seit Längerem leer stehenden, von der Stadt noch nicht wieder vermarkteten Vereinsgaststätte. „Auf dieses schriftliche Angebot, dessen Annahme jede (weitere) Räumungsfrist entbehrlich machen würde, gab es nicht einmal eine Reaktion der Germania, geschweige denn ein Zusammenwirken zur Vermeidung eines völlig unnötigen Konflikts, den wir bedauern.“ Die Germania hat eine grundsätzlich andere Ansicht.

Stadt will Gebäude auf der Nordseite im Stadion am Ostheimer Hang abreißen

Die Stadt jedenfalls will die maroden Gebäude auf der Nordseite des Stadions bald abreißen, wofür das Equipment des nicht mehr unterbringungsberechtigten Vereins verschwinden soll. „Hierzu stehen noch Stadtumbaufördermittel zur Verfügung, die verfallen könnten“, sagt Knoke. „Die Nordseite soll die Fuß- und Radwege-Verkehrsachse zu den Kaisergärten ermöglichen.“

Verhindere die Germania eine rechtzeitige Inanspruchnahme der Fördermittel, erwüchsen der Stadt gegen die Germania „meines Wissens hohe Schadensersatzansprüche“. Aber: „Eine einvernehmliche Regelung war und ist täglich möglich, wenn nur die Germania bereit wäre, auf Vorschläge anderweitiger kostenfreier Einlagerung einzugehen. Dann erübrigte sich das weitere Verfahren.“ Das derzeitige Verhalten der Germania, „einen unnötigen Rechtsstreit zu provozieren, kostenlose Hilfsangebote zu ignorieren und damit Schäden zu Lasten der Stadt zu provozieren, ist ebenso unverständlich wie sehr bedauerlich“.

Bleibt es beim Aus für den SV Germania am Ostheimer Hang?

Immerhin: Für den Verein teilt Vorstandsmitglied Antonio Coppolecchia mit, Ende des Monats sei ein gemeinsames Treffen im Rathaus geplant. Wenn eine Einigung bei der Materialeinlagerung ohne weiteren Rechtsweg geklärt würde, bliebe aber die wesentlich wichtigere Frage weiter im Raum: Bleibt es beim Aus für den SV Germania am Ostheimer Hang und damit auch gerade für den vereinsmäßig organisierten Junioren-Fußball in der 9 000 Einwohner umfassenden und durch die Konversionsflächen bald nochmals wachsenden Babenhäuser Kernstadt?

Rathaus-Chef Knoke findet, man müsse beides nicht verknüpfen. „Außer Acht gelassen wird der zur Verfügung stehende Platz ,Im Riemen’, der ebenfalls für die Germania mit entsprechendem Aufwand hergerichtet wurde. Wenn es wieder den Bedarf gibt, lässt sich aus diesem und dem neuen Schulsportzentrum sicher eine Möglichkeit für eine neue Heimat für Fußball in der Kernstadt entwickeln.“

Gescheiterte neue Vereinbarungen zur Pflege des Sportgeländes am Ostheimer Hang

Der Bürgermeister vertritt die Sichtweise, das Problem des (fehlenden und nur noch in den Stadtteilen vertretenen) Fußballs in der Kernstadt sei „kein Problem der Verfügbarkeit von Außensportfeldern, sondern ein Problem, dass die Germania nicht will oder kann, was andere selbstverständlich leisten“. Damit spielt Knoke auf die gescheiterten neuen Vereinbarungen zur Pflege des Sportgeländes am Ostheimer Hang an.

In den Ortsteil-Vereinen würde dies funktionieren. Vorangegangen war im Falle der Germania die Streichung städtischer Mittel für den Germania-Förderverein, der diese unter anderem in einen Platzwart investieren konnte. Im Unterschied zu den Klubs in Langstadt, Hergershausen, Harreshausen und Sickenhofen hatte die Germania die Anlage jedoch nicht nur für die eigenen Fußballer, sondern auch sporttreibende Schulklassen gepflegt.

Von Jens Dörr

Quelle: op-online.de