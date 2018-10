Das Territorialmuseum öffnet an drei Tagen in der Woche

Babenhausen - Fast 40 Bürger sorgen durch ihr ehrenamtliches Engagement dafür, dass das Territorialmuseum Babenhausen regelmäßig an drei Tagen in der Woche geöffnet ist und darüber hinaus auch außerhalb der Öffnungszeiten Führungen für Schulklassen oder andere Gruppen angeboten werden können. Von Petra Grimm

Mit dem Titel „Museum des Monats“ hat im September Hessens Wissenschaftsminister Boris Rhein das Territorialmuseum ausgezeichnet. Rhein hatte bei der Preisverleihung in den Räumen des ehemaligen Amtshauses aus dem Jahr 1555 nicht nur die moderne und lebendige Präsentation der Ausstellungsstücke gewürdigt, sondern auch das herausragende ehrenamtliche Engagement hinter dieser „kulturellen Perle der Region“. Getragen von der gemeinnützigen Stiftung Amtsgasse 32, unter dem Vorsitz von Dieter Aumann, wird das 2014 eröffnete Territorialmuseum ehrenamtlich vom Heimat und Geschichtsverein (HGV) betrieben. Der Vorstand, an der Spitze der Vorsitzender Georg Wittenberger, organisiert in den Räumen zudem regelmäßig Ausstellungen mit den Werken lokaler Künstler oder kulturhistorischen Schwerpunkten. Die von Ute Wittenberger koordinierte Freiwilligentätigkeit im Territorialmuseum trägt dabei ganz erheblich zur Attraktivität der Kultureinrichtung bei.

Unter den 40 Freiwilligen, die abwechselnd, immer zu zweit, im Museum die Aufsicht übernehmen, ist Beate Klotz-Reichel. Die pensionierte Lehrerin, die selbst gemeinsam mit ihrem Mann ein denkmalgeschütztes Fachwerkhaus in der Altstadt bewohnt, ist ein- bis zweimal im Monat an den Wochenenden bei ihrem ehrenamtlichen Dienst anzutreffen. „Wir verkaufen die Eintrittskarten, informieren die Besucher über das Museum und beantworten Fragen. Wer möchte, kann bei uns auch die Veröffentlichungen des Heimat- und Geschichtsvereins kaufen“, skizziert sie einige Aufgaben der freiwilligen Helfer, die natürlich alle an Stadt- und Heimatgeschichte interessiert sind. „Ich bin vom Konzept des Museums überzeugt. Sozialgeschichtliches wird in den Vordergrund gestellt und Geschichte nicht nur wie in einem Freilichtpark vermittelt. Das finde ich gut und deshalb mach ich hier auch gerne mit. Außerdem wäre es doch schade, wenn das Museum nur auf Anfrage geöffnet wäre“, sagt sie über ihre Motivation, sich als „Aufsicht“ zur Verfügung zu stellen.

Überrascht sei sie am Anfang gewesen, dass „das Museum Kinder so anspricht“. In der Tat sorgen Mitmach- und Hörstationen nicht nur bei den kleinen Gästen für informative Kurzweil. Bei Rallyes durch das Museum werden Schulklassen mit unterschiedlich schweren Fragebögen ausgestattet, deren Antworten sich die Schüler selbstständig erarbeiten können. Am Ende gibt es eine Urkunde. „Wir hatten sogar schon Kindergartenkinder hier. Auch für diese Altersklasse gibt es genug zu entdecken und zu erfahren“, so Klotz-Reichel. Da sei ein enger Kontakt zu den Erziehern und Lehrern im Vorfeld aber hilfreich.

Kürzlich fand sich eine vierköpfige Großostheimer Familie in den historischen Räumen ein, um das Museum kennenzulernen. Der Besucherandrang ist ganz unterschiedlich, liege durchschnittlich bei fünf oder sechs Leuten an einem Nachmittag. „An Sonntagen kommen mehr Leute als samstags. Und richtig voll wird es an Festwochenenden, beispielsweise wenn Altstadtfest oder Ostermarkt ist. Da werden auch Führungen angeboten“, erzählt Klotz-Reichel.

Die übernimmt in der Regel der HGV-Vorsitzende Wittenberger, der dabei von Klaus Mohrhardt unterstützt wird. So wird nach den Herbstferien ein ganzer Jahrgang der Joachim-Schumann-Schule zu Gast sein. „Geplant sind sechs Führungen an vier Tagen“, sagt Wittenberger, der beim jüngsten Altstadtfest, als auch beim Tag des Offenen Denkmals war, über 80 Besucher im Museum gezählt hat. Im vergangenen Jahr haben sich insgesamt über 1 200 Leute im Museum über die Stadtgeschichte informiert, so die Statistik des HGV.

Das Interesse und die gute Resonanz der Besucher sei der Lohn für die Ehrenamtlichen, die Dienst machen, sagt Mohrhardt, der gemeinsam mit seiner Ehefrau Helga ebenfalls regelmäßig im Einsatz ist. „Es kommen ja sehr viele Besucher von außerhalb und nicht nur aus der näheren Umgebung. Wenn diese Besucher das Museum dann loben, ist das für uns Ehrenamtliche, da wir uns ja mit dem Museum und der Stadtgeschichte identifizieren, eine große Motivation“. Ein kleines Dankeschön ist der für Ende November geplante „Helferabend“, der auch dem Austausch unter den Ehrenamtlichen dient. „Wir besprechen dabei auch immer noch weitere Verbesserungsvorschläge“, so Mohrhardt.

