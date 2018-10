Optimistisch in Kunststoffzukunft

Babenhausen - Mit der Ausstellung „Kunststoff bewegt“ im Territorialmuseum wird die Bedeutung des Unternehmens Continental in Babenhausen beleuchtet. Eingebettet ist die Präsentation in die „Woche der Kunststoffstraße“ des Kreises. Von Michael Just

Es ist eine Entwicklung, die immer wieder Staunen hervorruft: Als die VDO Tachometerwerke Adolf Schindling GmbH Frankfurt 1959 in Babenhausen 400.000 Quadratmeter Land erwarb und 1961 die Produktion aufnahm, gehörten der Firma gerade 13 Mitarbeiter an. Mit dem Erweiterungsbau zwei Jahre später waren es schon 710, weitere acht Jahre später 2 000. Heute umfasst die Belegschaft des jetzigen Eigners Continental 4 200 Beschäftigte. Die Grundlage des Aufstiegs war hauptsächlich Kunststoff, aus dem bis heute Instrumente, Displays und Bedienelemente für fast alle Automarken entstehen.

Als größter Arbeitgeber prägt Continental Babenhausen bis heute. Nun würdigt das Territorialmuseum die Bedeutung des Unternehmens mit einer Ausstellung, die am Freitag von Georg Wittenberger, Vorsitzender des Heimat- und Geschichtsvereins, Marcella Lüdicke vom Fachbereich Wirtschaft, Standort- und Regionalentwicklung des Landkreises sowie von Continental Werksleiter Horst Breitwieser eröffnet wurde. Der Titel: „Kunststoff bewegt – Die Zukunft in Bewegung“. Eingebettet ist die Schau in die „Woche der Kunststoffstraße“, mit der der Landkreis die Betriebe auf diesem Gebiet und deren Geschichte würdigen will. Daran sind weitere Ausstellungen und Veranstaltungen geknüpft.

Der Ursprung der kunststoffverarbeitenden Industrie im Landkreis lässt sich interessanterweise auf das Kammmacherhandwerk zurückführen. Das rief auch Landrat Klaus-Peter Schellhaas am Samstag bei der offiziellen Eröffnung der „Woche der Kunststoffstraße“ in Ober-Ramstadt in Erinnerung. Heute zeigt sich die Kunststoffverarbeitung mit ihrer 200-jährigen Geschichte im Landkreis als vielfältig und deckt von Tacho-Instrumenten über Arbeitsplatten (Resopal in Groß-Umstadt) oder Plexiglas (Evonik in Weiterstadt) eine enorme Bandbreite ab.

+ Ein Teil der von Continental hergestellten Instrumente ist ebenfalls in der Sonderschau zu sehen. © Just Die Schau im Territorialmuseum gibt Einblicke in die Produktpalette von Continental, dazu werden auf Tafeln Verarbeitungsprozesse, wie beispielsweise der Spritzguss, veranschaulicht. Nicht minder interessant ist die Chronik von Continental, die im Lauf der Zeit, etwa mit Mannesmann oder Siemens, mehrfach den Besitzer wechselte. Dem Stellenwert als bedeutender Automobilzulieferer tat das bis heute keinen Abbruch. Continental Werksleiter Horst Breitwieser verdeutlichte dies bei der Eröffnung an einem kleinen, systemrelevanten Teilchen, das nur in Babenhausen hergestellt und von hier an weltweit über 20 Continental-Standorte, die im gleichem Segment tätig sind, geschickt wird. „Arbeitsgänge in Au-stralien, Brasilien, China, Mexiko, Russland oder Korea sind in Bezug auf dieses Teilchen direkt von uns abhängig“, sagte Breitwieser. Die Zukunft des Standorts Babenhausen sowie die Kunststoffverarbeitung im Automobilbereich sieht er in einem positiven Licht. So dürften die Kunststoffanteile im Auto zwecks Gewichtsreduktion weiter zunehmen. Von derzeit 20 Prozent bei neuen KfZ über 40 Prozent bei Niedrig-Emissions-Autos seien zukünftig wohl bis zu 50 Prozent als Stahlersatz möglich. Im Babenhäuser Werk bestimmt Kunststoff gegenwärtig ein Drittel der Wertschöpfungskette und damit die Gesamtheit sämtlicher Prozesse. Laut Werksleiter unterliegen sowohl die Produkte als auch deren Herstellung gerade einem enormen Wandel: „Alles wird von der analogen in die digitale Welt umgestellt.“ Für Babenhausen als „Hauptquartier“, das Produktion, Forschung und Entwicklung vereint, sei damit eine verantwortungsvolle Aufgabe verbunden.

Marcella Lüdicke vom Landkreis lobte die Ausstellung als Beispiel, wie museale Strukturen und Unternehmer zusammenfinden können. Die „Woche der Kunststoffstraße“ veranstaltet der Kreis nach 2016 zum zweiten Mal. Damals war das Territorialmuseum ebenfalls mit von der Partie und initiierte eine Sonderausstellung zum Thema Celba-Puppen. Deren Werkstoff Celluloid gehört ebenfalls zu den Kunststoffen, die die Welt veränderten.

Die Ausstellung im Territorialmuseum lässt sich noch bis zum 3. Februar im Rahmen der Öffnungszeiten besichtigen.

Quelle: op-online.de