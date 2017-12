Tierheim sucht Heimat für Mischling Toto

Babenhausen - Für den Spanier Toto sucht das Babenhäuser Tierheim ein neues Zuhause. Der am 1. April 2013 geborene Mischling (gechipt, geimpft, entwurmt, kastriert) ist ein sehr ruhiger, aber selbstbewusster Zeitgenosse.

Mit anderen Hunden kommt er gut klar, weist sie durchaus auch in ihre Schranken, braucht aber nicht unbedingt die Gesellschaft von Artgenossen. Toto ist ein verschmuster Rüde, der – wenn er sich an einen Menschen gewöhnt hat – sehr treu und anhänglich ist. Beim Gassi gehen nutzt der Mischling seine Körperkraft gerne dazu, den Menschen an der Leine auszutesten – hier ist daher Durchsetzungsvermögen und Konsequenz nötig. Er spielt gerne, muss aber noch das Abgeben und Teilen lernen. Zudem beherrscht er Grundkommandos.

Mit Toto hat man einen treuen und loyalen Begleiter an seiner Seite. Es sollten aber hundeerfahrene Menschen sein, die ihm sein zukünftiges Zuhause schenken. Jedoch schließt das Tierheim eine Familie mit Kindern für ihn sicherheitshalber aus, da er „kleine Menschen“ nicht allzu ernst nehme. (lahe)

Weitere Infos unter Tel.: 06073/64299 oder im Internet: www.tierschutzverein-babenhausen-muenster.de.

