Umbau zum Hotel: Sanierung des Babenhäuser Schlosses schreitet voran

Babenhausen - Die Sanierungsarbeiten und der Umbau des Babenhäuser Schlosses in ein Hotel gehen voran. Das war bei der Mitgliederversammlung der Schlossfreunde zu erfahren, bei der auch die Neuwahlen des Vorstandes auf der Tagesordnung standen.

300 Jahre alt wird im kommenden Jahr der sogenannte Hirschbrunnen im Schloss. Der Namen des in einer Nische im Innenhof befindlichen Brunnens rührt von dem in der Barockzeit geschaffenen, steinernen Hirsch, in dessen Hals sich zwei Jagdhunde verbissen haben. „Durch das Maul des Hirsches floss das Wasser in das davor stehende Becken“, berichtet Klaus Mohrhardt, stellvertretender Vorsitzender des Vereins Schlossfreunde Babenhausen. Das Baudatum gehe aus Rechnungen im Staatsarchiv Darmstadt hervor, erklärt Mohrhardt. Von 1713 bis 1719 ist seinerzeit eine Wasserleitung aus Schlierbach ins Schloss verlegt worden.

+ Die Nordfassade des Schlosses nach der Renovierung. © p Bei der jüngst stattgefundenen Mitgliederversammlung der Schlossfreunde wurde das Hirschbrunnen-Jubiläum thematisiert und die Idee vorgetragen, dieses mit einem Fest im Schloss zu feiern. Voraussetzung dafür sei allerdings, dass die Bau- und vor allem Pflasterarbeiten in diesem Bereich abgeschlossen sind. „Wir stehen im Kontakt mit den Schlossbesitzern. Aber fest zusagen kann man noch nichts“, so Mohrhardt.

Der Hirschbrunnen war einer von zahlreichen interessanten Aspekten, über die Vorsitzender Manfred Lautenschläger bei der Versammlung berichten konnte. Schwerpunkt war die Neuwahl des Vorstandes. Manfred Lautenschläger und Klaus Mohrhardt wurden als erster und stellvertretender Vorsitzender in ihrem Amt bestätigt. Neu gewählt ist Helga Mohrhardt als Geschäftsführerin der Schlossfreunde. Als Beiräte wurden Karin Lach und Kurt Schäfer in ihren Ämtern bestätigt und Achim Ewert und Horst Frömmel neu gewählt. Der alte und neue Vorsitzende Lautenschläger bedankte sich bei den ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedern Günter Blickhan (Geschäftsführer) und Heinz Lach (Beisitzer).

+ Der neue Vorstand der Schlossfreunde (von links): stellvertretender Vorsitzender Klaus Mohrhardt, Achim Ewert (Beirat), Geschäftsführerin Helga Mohrhardt, Horst Frömmel (Beirat), Karin Lach (Beirat), Vorsitzender Manfred Lautenschläger und Kurt Schäfer. © p Im Anschluss zeigte Klaus Mohrhardt den neuen Stand der Bauarbeiten im Schloss auf. Beeindruckend waren seine Bilddokumentationen, die zum Teil den Altzustand des Schlosses dem heutigen Zustand gegenüberstellten. Weitere Schwerpunkte waren die Bilder zu den Fortschritten an den Anbauten zum Schloss, wie dem Empfangsbereich und dem Außenfahrstuhl im Bereich des Schwanengrabens, oder den Gründungsarbeiten zum Bau der unterirdischen Küchen-, Lager- und Personalräume auf der Westseite des Schlosses. Beim Innenausbau dokumentierte Mohrhardt die Schwierigkeiten zum Beispiel beim Einbau eines Innenfahrstuhls zwischen Süd- und Westflügel des Schlosses.

„Die Mitglieder waren über die Baufortschritte positiv überrascht, sind diese doch von außerhalb der Schlossmauern kaum erkennbar“, berichtete Lautenschläger. Im Anschluss an diese Präsentation beriet die Versammlung des 80 Mitglieder zählenden Vereins noch über für 2019 geplante Aktivitäten. Dabei bestand Einigkeit darüber, dass für die interessierten Bürger Babenhausens im Frühjahr ein Vortrag über die Baufortschritte angeboten werden soll. Bereits in diesem Jahr hatte Mohrhardt mit Unterstützung von Architekt Kurt Schlösser bei einem Stammtisch über den Stand der Bauarbeiten im Schloss berichten können. (nkö)

Quelle: op-online.de