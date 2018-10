Viel Enthusiasmus statt Trägheit: Vorsitzende des Gewerbevereins im Interview

„Bawwehause! Es dudd sich ebbes!“ steht in Mundart auf den neuen Stofftaschen des Gewerbevereins, die Vorsitzende Silke Kasamas (Mitte) zusammen mit ihren Vorstandskolleginnen Kati Mehler (links) und Sabine Frank in der Bummelgass’ präsentieren. Auf Hochdeutsch heißt der Spruch: „Babenhausen! Es tut sich was!“.

Babenhausen - Sein 150-jähriges Bestehen feiert in diesem Jahr der Babenhäuser Gewerbeverein. Der runde Geburtstag ist bereits auf einem Empfang im Februar gewürdigt worden. Im Interview mit Redakteur Norman Körtge erzählt Silke Kasamas, seit 2013 Vorsitzende des mehr als 100 Mitglieder starken Gewerbevereins, dass im Jubiläumsjahr nicht alles geklappt hat, was sich der Vorstand vorgenommen hat.

Eigentlich hätte am vergangenen Sonntag die vom Gewerbeverein geplante Handwerkermesse stattfinden sollen. Allerdings wurde sie bereits im Vorfeld wieder abgesagt. Warum?

Weil wir so gut wie keine Rückmeldungen von Handwerkern bekommen haben. Das ist vor allem deshalb seltsam, da wir in den vergangenen Jahren, als wir die Nacht der Lichter in der Bummelgass’ organisiert hatten, immer wieder uns anhören mussten, dass wir immer nur was für die Geschäfte in der Altstadt machen. Deshalb hatten wir uns gedacht: Jubiläumsjahr – da machen wir was für die Handwerker. Und ich persönlich dachte, so eine Handwerkermesse ist eine gute Plattform, um sich bekannter zu machen. Wenn ich ein Babenhäuser Handwerker wäre, hätte ich solch eine Messe sicher genutzt.

Hatte der Gewerbeverein denn im Vorfeld nicht mal bei den Handwerkerbetrieben abgeklopft, ob der Bedarf wirklich da ist?

Als wir das bei der Mitgliederversammlung im Frühjahr erwähnt haben, da haben die Leute genickt. Und da haben auch Handwerker gesessen. Und einer der da war, hatte auch gleich zugesagt. Aber wir können eben nicht mit drei Unternehmen eine Messe machen. Wir haben in den vergangenen Monaten immer wieder Aufrufe gestartet. Wir haben gesagt, ihr braucht euch nur melden, dass ihr mitmachen wollt. Wir unterstützen euch mit Ideen für die Präsentation. Wir waren voller Enthusiasmus. Und dann kommen eben nur drei Rückmeldungen.

Was meinen Sie, sind die Gründe?

Die Auftragslage bei den Handwerkern ist wohl derzeit einfach gut. Vielleicht war auch ein Sonntag der falsche Tag. Aber wann soll man es dann sonst machen. An einem Mittwoch?

Unglücklich gelaufen ist hier, dass der Gewerbevereinsvorstand im Frühjahr den Unmut der Babenhäuser auf sich gezogen hat, als er bekannt gab, die beliebte Nacht der Lichter zugunsten der Handwerkermesse ausfallen zu lassen ...

Den Grund hatten wir immer kommuniziert. Wir haben nicht die Kapazitäten, beide Veranstaltungen zu stemmen. Allerdings habe ich immer gesagt, wenn sich Leute melden, die mithelfen und organisieren, dann können wir auch beides machen. Aber es gab dann auch keine Rückmeldungen. So viel zu dem Thema.

Und jetzt haben Sie die notwendigen Kapazitäten frei?

Ja, selbstverständlich. Am Donnerstag, 1. November, findet die Nacht der Lichter statt.

Das bedeutete eine kurze Vorlaufzeit. Was ist geplant?

Kati Mehler und Sabine Frank haben das Projekt unter ihre Fittiche genommen. Dabei werden die beiden von Gewerbetreibenden aus der Bummelgass´ unterstützt.

Wo wir gerade räumlich in der Bummelgass’ sind: Wie schätzt der Gewerbeverein die Situation dort für den Einzelhandel ein?

Klar, ich würde mir mehr Geschäfte wünschen. Das Restaurant Schwartzer Löwe direkt am Marktplatz musste leider auch schließen. Wenigstens das dazugehörige Hotel läuft ja wieder und ich hoffe, dass die Gastronomie an dieser Stelle auch bald wieder nachzieht. Optimal wäre es, wenn die ehemaligen Räume von Spielwaren Ott wiederbelebt würden. Das wäre klasse für die Bummelgass’. Gerade wenn man auf dem wunderschönen Marktplatz steht. Da schaut man direkt auf diesen Leerstand. Auch die Reinigung hat sich nicht lange gehalten. Ein Leerstand, für den es hoffentlich bald neue Interessenten gibt.

Auf dem Gelände der Gärtnerei Grünewald hätten Einzelhandelsflächen, so wie sie in der Bummelgass’ nicht zur Verfügung stehen, entstehen können. Die Lokalpolitik hat sich anders entschieden. Eine vertane Chance?

Ja, ich denke schon. Es waren ja auch Ärzte und ein Sanitätshaus im Gespräch. Da hätte es sich angeboten, wenn die Leute schon am „Rande der Altstadt" sind, dass sie dann auch diese besuchen. Ich hätte mir gut vorstellen können, dass der ein oder andere einen Arztbesuch dann auch noch für einen Spaziergang in der angrenzenden Bummelgass´ nutzt. Man hätte nur über den Zebrastreifen laufen müssen und schon ist man auf dem Marktplatz. Durch Fachärzte wären auch Leute von außerhalb nach Babenhausen gekommen. Also potenziell neue Kundschaft.

Auf dem Michelsbräu-Gelände entsteht ja ein Ärztezentrum.

Natürlich erhoffe ich mir von diesem Ärztezentrum den gleichen Effekt wie eben schon beschrieben, dass Leute von außerhalb den Aufenthalt in Babenhausen nutzen, um vielleicht einen Kaffee zu trinken und sich die Geschäfte in der Bummelgass’ anzusehen. Das ehemalige Michelsbräu-Gelände liegt leider schon wieder etwas weg vom Geschehen, da müsste man einfach zwei, drei Schritte mehr gehen. Ich fürchte, da ist dann die Trägheit der Masse wieder oft zu groß.

Stichwort Manpower: Wie agiert der Gewerbeverein? Ist es nur der Vorstand?

Ja, so ist es leider hauptsächlich. Wir vom Vorstandsteam sind sehr aktiv und würden gerne auch noch viel mehr in Babenhausen bewegen, aber wenn man dann als Einzelkämpfer dasteht, dann kann einen das schon mal entmutigen. Egal, welche Aufrufe wir tätigen, die Rückmeldungen unserer Vereinsmitglieder sind eher dürftig. Manchmal gibt es zwei, drei Rückmeldungen, aber das ist bei einem Verein mit über 100 Mitgliedern doch sehr ernüchternd.

Woran liegt das?

Meine Herangehensweise als Gewerbetreibender wäre, dass – wenn ich schon Mitglied im Verein bin – ich auch im Verein agiere und was auf die Beine stellen will, was dann für alle gut ist. Ich habe aber den Eindruck, dass viele als beitragszahlende Vereinsmitglieder nur Gegenleistungen ohne aktiven Einsatz wollen.

Wie lange sind Sie bereits Vorsitzende?

Seit 2013. Damals gab es einen Umbruch und wir mussten eine Entscheidung treffen, ob der Verein weiter bestehen bleibt oder aufgelöst wird, nachdem der vorherige Vorsitzende Kurt Schlösser seinen Posten als Vorsitzender hingeschmissen hatte. Da habe ich mich mit Sabine Frank zusammengetan und wir sind auf die Suche nach einem neuen Vorstand gegangen. Sabine Frank hatte hier wirklich tolle Ideen und hat genau die richtigen Leute für ein aktives Vorstandsteam gefunden und motiviert.

Eine neue Idee ist das Schnäppsche-Blöcksche. Der hat aber auch Kritiker auf den Plan gerufen. Er würde die Schnäppchen-Mentalität fördern. Wie gehen Sie damit um?

Mir ist es völlig fremd, wenn etwas Neues vorgestellt wird, dann gleich zu sagen, das ist nicht gut. Ich schaue mir das einfach erst einmal an. Es erwartet doch auch niemand, dass – wenn da zum Beispiel ein Brillengeschäft mitmachen würde – es gleich eine zweite Brille umsonst gibt. Es können Kleinigkeiten sein, die neue Kunden in die Geschäfte ziehen. Da muss man einfach mal kreativ werden.

Der Block kommt wann raus?

Noch in diesem Herbst, rechtzeitig vor Weihnachten.

Auf der Mitgliederversammlung ist auch das Muster einer Baumwolltasche präsentiert worden? Gibt es diese bereits?

Ja, am Altstadtfest konnten bereits die ersten erworben werden. Aber noch sind nicht viele im Umlauf. Die müssen wir jetzt an die Gewerbetreibenden bringen, die die Tasche dann verkaufen oder verschenken.

Ist Babenhausen eine Einkaufsstadt?

Ja. Eigentlich bekomme ich hier fast alles, was ich brauche. Es kommt durchaus vor, dass ich auch mal etwas im Internet bestelle, wenn ich etwas Spezielleres fürs Basteln benötige. Aber ich versuche schon alles, was es in Babenhausen gibt, auch hier einzukaufen.

Wie läuft die Zusammenarbeit mit der Stadt? Es gab ja bereits Gespräche wegen der geplanten Bewirtschaftung der Parkplätze.

Dazu haben wir bereits vor einigen Wochen eine Befragung der Bürger vorgenommen. Die Reaktionen werden wir beim nächsten Jour-fix mit dem Bürgermeister und der Wirtschaftsförderung besprechen. Auch werden wir zeitnah einen Termin mit Vertretern von den Parteien vereinbaren.

