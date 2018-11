Der Baum in Babenhausen steht, der Markt kommt

Babenhausen - Über 90 Marktbeschicker, Vereine und Gruppen verwandeln am kommenden ersten Advents- wochenende die Babenhäuser Altstadt wieder in einen stimmungsvollen Weihnachtsmarkt. Veranstalter ist der Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes. Von Norman Körtge

„Technik, die begeistert“ lautet ein Werbeslogan des Autobauers Opel. Dass die Mitarbeiter des Bauhofs die ihnen zur Verfügung stehende Technik auch sehr gekonnt anwenden können, haben sie gestern Mittag auf dem Marktplatz beim Aufstellen des Weihnachtsbaumes unter Beweis gestellt. Denn dank des über eine Fernsteuerung manövrierbaren Krans konnten sie den zirka zwölf Meter hohen Baum flugs vom Traktoranhänger hochhieven, ihn um 90 Grad in die Senkrechte drehen und den Stamm passgenau in die im Pflaster eingelassene Hülse setzen. Zum Ausrichten und Sichern des Baumes mit Kanthölzern krabbelten die Bauhof-Mitar- beiter schließlich unter das dichte Nadelgrün.

Das alles wohlwollend beobachtet von Helmut Fendt. Der Vorsitzende des DRK-Ortsvereins und damit Veranstalter des am Wochenende stattfindenden Weihnachtsmarktes in der Altstadt hatte zusammen mit seinen Mitstreitern in den vergangenen beiden Jahren den Baum jeweils in Eigenregie aufgestellt, da durch die Sparbeschlüsse der Lokalpolitik der Bauhof nicht mehr tätig werden durfte. Erst vor drei Wochen hatten, wie berichtet, die Stadtverordneten die Gelder dafür wieder bewilligt.

Die Hände in die Hosen hat Fendt gestern aber trotzdem nicht gesteckt. Denn sein Schaustellerbetriebs-Fahrzeugkran war es, der beim Aufladen des Baumes im Wohngebiet Ost mithalf – und Fendt hatte den Kontakt zur spendenden Familie Benedek hergestellt. „Sie wollten schon vergangenes Jahr den Baum zur Verfügung stellen. Da hatten wir aber schon einen“, erzählt Fendt. Sie haben dann den Baum ein Jahr länger stehen lassen. Gut auch für die Stadtkasse, da so kein Geld für den Kauf eines Baumes ausgeben werden musste. Gleiches gilt für den in Langstadt, der von Astrid Kratz aus Harreshausen gespendet wurde.

Weihnachtsmarkt in der die Babenhäuser Altstadt: Bilder Zur Fotostrecke

Der Baum, der in den nächsten Tagen noch eine Lichterkette bekommt und geschmückt wird, ist nur einer von vielen Hingucker des am 1. und 2. Dezember stattfindenden Weihnachtsmarktes. „Ein großer Anziehungspunkt wird in diesem Jahr wieder auf dem Schlossplatz aufgebaut. Ein Stall mit lebenden Tieren und einer Krippe mit der Heiligen Familie“, berichtet Fendt. Über 90 Stände werden von Babenhäuser und auswärtigen Beschickern in der Bummelgass’, am Marktplatz sowie in der weihnachtlich beleuchteten Schlossgasse bis zur Stadtmühle aufgebaut. Um die Schlossgasse mit den schönen Fachwerkhäusern noch mehr zur Geltung zu bringen, wird diese in diesem Jahr wieder nur einseitig mit Ständen bebaut. Ein Publikumsmagnet wird auch die Hobbykünstlerausstellung in der Stadtmühle sein, die noch nie so groß war wie in diesem Jahr.

Bürgermeister Joachim Knoke eröffnet den Weihnachtsmarkt am Samstag um 14 Uhr offiziell auf der Weihnachtsbühne auf dem Marktplatz. Umrahmt wird die Eröffnung vom Kinderchor des Gesangvereins Liederkranz aus Langstadt. Um 15 Uhr beginnt Burkhard Schimpf seinen berühmten Nachtwächterrundgang durch die Altstadt. Treffpunkt ist am Marktplatz.

Lange Tradition bei Babenhäuser Weihnachtsmarkt Zur Fotostrecke

Der Babenhäuser Weihnachtsmarkt hat am kommenden Samstag, 1. Dezember, von 14 bis 21 Uhr und am Sonntag, 2. Dezember, 12 bis 20 Uhr geöffnet. Der verkaufsoffene Sonntag der Einzelhandelsgeschäfte ist von 13 bis 18 Uhr. Das komplette Weihnachtsmarkt-Programm ist im Internet unter www.drk-babenhausen.de zu finden.

Quelle: op-online.de