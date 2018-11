Aus Wohnzimmern der Zeitzeugen

Babenhausen - Bis auf den letzten Platz war der Saal der Stadtmühle am Freitagabend gefüllt. Der Heimat- und Geschichtsverein Babenhausen und das Büro für Erinnerungskultur hatten zu einem Werkstattbericht eingeladen.

Sie präsentierten Erinnerungen von alten bis betagten Babenhäusern nicht nur aus der Kernstadt, sondern auch aus den Stadtteilen.

Georg Wittenberger vom Heimat- und Geschichtsverein begrüßte die Gäste zur Präsentation der Erinnerungskultur und dankte auch den Vertretern der Jubiläumsstiftung der Sparkasse Dieburg und der Flughafenstiftung, durch deren Spenden einiges möglich wurde. Holger Köhn und Christian Hahn vom Büro für Erinnerungskultur interviewten mit Aufnahmegerät und Tontechniker 16 Frauen und Männer, die in den 20er und spätestens in der 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts geboren worden waren.

„Wir haben uns in die Wohnzimmer der Zeitzeugen gesetzt“, beschrieb Köhn das Vorgehen. Nach zehn Minuten sei der Bann meist gebrochen worden und die betagten Mitbürger hätten tolle Geschichten erzählt. Köhn und Hahn interessierte besonders die Kindheit, die Jugend und der Beruf, aber es blieb auch immer Raum für andere Themen. Die Garnison war immer Thema, dort waren ja in der Kindheit der Zeitzeugen damals noch die Deutschen stationiert.

Bis zu anderthalb Stunden dauerten die Gespräche, die aufgenommen wurden und von denen ein Teil an diesem Abend dem Publikum in der Stadtmühle zugänglich gemacht wurden. „Zwei der Zeitzeugen, mit denen wir in diesem Jahr gesprochen haben, sind bereits verstorben“, sagte Köhn, „das zeigt die Dringlichkeit des Projektes“.

Teilweise traten sehr unterschiedliche Erinnerungen zutage, teilweise waren manche Ereignisse kollektiv in das Gedächtnis eingebrannt. So erinnerten sich Liesel Bodelle, Karl Hetzel und Otwald List alle miteinander an ein Ereignis, dass in Hergershausen stattfand. Bodelle, Jahrgang 1932, bezeichnet es auf den Tonaufnahmen als ihre „früheste Erinnerung“. Bei allen dreien ging es um den Abriss der Synagoge in Hergershausen, auch wenn sie das Gebäude unterschiedlich betitelten. Für den einen war es die Judenschule, für den anderen „wie se die Kirch abgerissen haben.“ „Der kupferne Badekessel lag draußen und die Fenster waren alle kaputt“, erinnerte sich Bodelle.

„Wir haben nicht nach diesem Ereignis gefragt“, erzählte Köhn, „es wurde uns ganz unabhängig voneinander erzählt, das war also wohl sehr prägend.“ Eindrücklich für die Interviewer war auch die Geschichte von Kätha Reining. Während Köhn und Blank sonst immer nur relativ kurze Erinnerungsschnipsel einspielten, war die Geschichte von Reining länger zu hören. Die Babenhäuserin hatte Glück im Unglück. Sie überlebte als einzige die Bombe, die auf das Forsthaus im Oktober 1944 fiel. Die anderen zwölf Babenhäuser waren nach dem Angriff tot.

„Am nächsten Abend haben sie mich rausgeholt“, erzählte die Zeitzeugin, aber auch, dass sie nach diesem Vorfall Angst hatte. An Weihnachten hatte Reining das Pech, nochmal in einem Bunker zu sein, vor dessen Tür eine Bombe explodierte. Da überlebten aber alle Insassen. Auch heute noch ist für die Babenhäuserin, die 1931 geboren wurde, unfassbar, dass sie keine Hilfe bekam. „Ich durfte nicht darüber schwätzen“, erzählte sie im Interview, „heute haben sie alle Bornout und ich musste das in mich reinfressen.“

Einige der Zeitzeugen gekommen, unter anderen Karl Hetzel. Er hat seine allwöchentliche Singstunde ausfallen lassen, seit 70 Jahren geht er in Hergershausen singen. „Ich interessiere mich für die Vergangenheit“, begründete er sein Interesse an dem Interview und an diesem Abend. „Ich hätte heute Abend gerne noch mehr gehört“, sagte der 86-Jährige auf Nachfrage, auch er war einer derjenigen, dessen früheste Erinnerung die Zerstörung der Hergershäuser Synagoe war.

Nach einer Pause, die die Gruppe Schwarzworz füllte, stellte Köhn noch die Tropthek vor. Hier werden die Erinnerungen an Babenhausen zumindest mit Bildmaterial festgehalten. Ansprechpartner für das Füllen der Topothek, bis jetzt sind 81 Fotos eingestellt, ist Georg Wittenberger. Köhn machte Werbung dafür, die Topothek zu füllen. (zba)

Quelle: op-online.de