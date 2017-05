Zerstochene Reifen und zerkratzter Lack

Babenhausen - Auto-Vandalen sorgen im Innenstadtbereich von Babenhausen für hohen Sachschaden. Mindestens 16 Fahrzeuge wurden beschädigt. Die Polizei sucht weiterhin Zeugen.

Nach einer Serie von Sachbeschädigungen an Autos in Babenhausen, suchen die Ermittler der Polizeistation Dieburg weiterhin Zeugen, die Hinweise zu den Verursachern geben können. Nach bisherigen Ermittlungen haben Unbekannte in der Nacht zum Freitag (28. April) mindestens 16 Fahrzeuge beschädigt, die um den Bahnhof oder im Innenstadtbereich geparkt waren. Wie die Polizei mitteilte wurden in den meisten Fällen die Reifen zerstochen in einigen Fällen aber auch Antennen abgeknickt und der Lack zerkratzt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Die Beamten gehen von einem Tatzusammenhang aus. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06071/96560 bei den Ermittlern zu melden. (lahe)

