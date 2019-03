Zwei Einbrüche: Täter geben auf

Kripo sucht Zeugen

+ © Symbolfoto: Andreas Gebert/d pa Zwei Einbrüche in der Kernstadt und in Hergershausen blieben in den letzten Tagen im Anfangsstadium stecken, wie die Polizei berichtet. Die Täter flohen ohne Beute. © Symbolfoto: Andreas Gebert/d pa

Zwei Einbrüche in der Kernstadt und in Hergershausen blieben in den letzten Tagen im Anfangsstadium stecken, wie die Polizei berichtet. Die Täter flohen ohne Beute.