Zwei Männer in Babenhausen festgenommen

Babenhausen - Zivilfahnder der Polizei nehmen am Dienstagabend zwei gesuchte Männer fest und stellen ein gestohlenes Fahrrad sicher.

Die Beamten waren den beiden 41 und 43 Jahre alten Männern bei ihren Ermittlungen auf die Spur gekommen. Beide wurden wegen Fahrens ohne Führerschein gesucht, der Jüngere außerdem aufgrund einer Körperverletzung. Gegen viertel nach sechs konnten die zivilen Beamten die beiden Gesuchten auf einem Anwesen antreffen. Sie konnten ein Mountainbike sicherstellen, dass im vergangenen Jahr in Dieburg gestohlen wurde. Bei einem der beiden Männer wurden zwei Motorräder gefunden. Ob diese ebenfalls aus einem Diebstahl stammen, ist noch unklar. Beide Männer wurden in ein Gefängnis gebracht, in dem sie mehrere Monate hinter Gitter verbringen müssen. (tvd)

Quelle: op-online.de

Rubriklistenbild: © Symbolbild: dpa