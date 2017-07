Verfolgungsjagd auf der A5: Drogen im Wald entsorgt 

Polizei nimmt 27-jährigen Frankfurter und 28-jährigen Beifahrer fest

Pfungstadt - Nachdem er sich zunächst auf der A5 eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert hat, fährt ein 27-jähriger Frankfurter am Samstagabend auf die Raststätte Pfungstadt, wo sein Beifahrer eine Tasche mit Drogen in den Wald wirft. Das Duo sitzt nun in Untersuchungshaft.