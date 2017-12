85-Jährige aus Klinikum vermisst

Darmstadt - Ein 85 Jahre alte Frau wird seit gestern vermisst. Die Dame verschindet aus dem Klinikum in Darmstadt. Eine Suche mit Hunden und Hubschrauber bleibt ohne Erfolg.

Seit dem Freitagabend wird eine 85-jährige Frau aus dem Darmstädter Ortsteil Wixhausen vermisst. Die Dame war bis gegen 19 Uhr im Klinikum Darmstadt zur Behandlung und war von dort aus in unbekannte Richtung weggegangen. Umfangreiche Suchmaßnahmen nach der leicht orientierungslosen Frau, bei der auch Personensuchhunde der Rettungshundestaffel und ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurden, führten am frühen Samstagmorgen bis in den nördlichen Bereich des Darmstädter Ortsteils Arheilgen. Die 85-jährige Frau ist etwa 1,55 bis 1,60 Meter groß, schlank, trägt eine braune Daunenjacke, eine dunkelbraune Hose, helle Schuhe und eine weiße Mütze. (dr)

