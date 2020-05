Nach Brandserie: Polizei nimmt möglichen Brandstifter fest - Auf frischer Tat ertappt?

Der brennende Audi in Bickenbach. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.

Update vom Donnerstag, 28.05.2020, 12.23 Uhr: In Bickenbach bei Darmstadt brannte in der Nacht vom Mittwoch (27.05.2020) ein Audi A6 unter einem Carport. In der Region kam es bereits zu mehreren ungeklärten Bränden - bis heute.

Denn Polizei und Staatsanwaltschaft konnten nach der Ermittlungsarbeit im Zusammenhang mit mehreren Branddelikten in Bickenbach nun einen Erfolg verzeichnen. Laut Angaben der Polizei sei hinsichtlich der im Juni 2019 beginnenden und andauernden Brandserie am Mittwoch (27.5.) ein 25 Jahre alten Tatverdächtigen festgenommen worden.

Bickenbach bei Darmstadt: Nach Brandserie - Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Der Beschuldigte steht im Verdacht für mindestens vier weitere Brände, darunter Fahrzeuge sowie eine Mülltonne, in der Gemeinde Bickenbach verantwortlich zu sein. Auf die Spur kamen die Ermittler dem mutmaßlichen Brandstifter durch den letzten Brand am Mittwoch in Bickenbach.

Nachdem dort erneut ein Auto in Brand geraten war, konnte der Beschuldigte noch in Tatortnähe lokalisiert und festgenommen werden. Im Rahmen einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung stellten die Beamten zudem Beweismittel sicher. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde er einem Haftrichter vorgeführt, der am Nachmittag einen Untersuchungshaftbefehl erließ. Die Ermittlungen dauern weiter an.

Bickenbach bei Darmstadt: Brandstiftung – Auto geht in Flammen auf

Erstmeldung vom 27.05.2020: In Bickenbach bei Darmstadt brannte in der Nacht vom Mittwoch (26.05.-27.05.2020) ein Audi A6 unter einem Carport.

Der Brand soll durch ein lautes Knallgeräusch bemerkt worden sein, wie das Polizeipräsidium Südhessen mitteilt. Gegen 03.30 Uhr wurde die Bickenbacher Feuerwehr zum Ort des Geschehens gerufen.

Bickenbach bei Darmstadt: Auto brennt in Carport

Ein Anwohner begann damit, den brennenden Wagen vor dem Eintreffen der Feuerwehr zu löschen, weshalb das Feuer sich nicht auf weitere Autos ausbreiten konnte. Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr konnte der Brand in Bickenbach bei Darmstadt schließlich schnell eingedämmt werden.

Das Auto brannte lichterloh, ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der Schaden auf circa 40.000 Euro. Auch der Carport wurde durch den Brand stark in Mitleidenschaft gezogen.

Auto brennt in Carport bei Darmstadt: Polizei ermittelt wegen Brandstiftung in Bickenbach

Das Kommissariat 10 in Darmstadt hat die Ermittlungen wegen des Verdachts auf Brandstiftung übernommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Fall geben können, wenden sich bitte an die Ermittler unter der Rufnummer 06151 / 9690.

