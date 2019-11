18-Jähriger fährt Mutter auf A5-Raststätte tot - Gericht fällt Urteil

Mit Tempo 150

+ © Jürgen Mahnke/dpa Das Wrack eines Mazda steht an der Unfallstelle. Ein 18-Jähriger hatte mit seinem Auto eine Frau auf einer Raststätte an der A5 totgefahren und deren Sohn schwer verletzt. © Jürgen Mahnke/dpa

Auf einer Raststätte an der A5 wird eine Mutter in ihrem Auto totgefahren. Nach dem Prozess gegen einen 18-Jährigen ist nun in Darmstadt das Urteil gefallen.