„Außerhalb“ wohnen kann Probleme mit sich bringen

Darmstadt - Wenn der Lieferant die Anschrift nicht findet, kann das daran liegen, dass sein Navi "Außerhalb" nicht kennt. Problematisch wird es, wenn die Feuerwehr oder der Rettungswagen auf der Suche nach der Anschrift umherirren.

So mancher wohnt in Hessen "Außerhalb". In rund 220 Städten und Gemeinden in Deutschland ist das nach Angaben der Post eine Anschrift. Etwa 70 Prozent davon liegen in Hessen, vor allem in der Mitte und im ländlicheren Süden. Trotz Hausnummer bringt die Adresse einige Probleme mit sich: Navis kennen sie oft nicht und führen Ortsfremde in die Irre. Die Folgen: Post kommt nicht an, Gäste, Besucher, Handwerker, Lieferanten - und manchmal sogar die Polizei und Rettungskräfte - fahren genervt suchend umher.

"Viele Navis haben die Adresse "Außerhalb" gar nicht drin", berichtet Michaela Lukas von Obst-Bau Lukas in Trebur (Kreis Groß-Gerau), einem Obstbaubetrieb mit Biergarten. Spediteure müsse sie in der Regel mit dem Handy zu ihrem Hof dirigieren. Ortsunkundige Gäste, die zu einer Veranstaltung in den Äpplergarten oder die Scheune wollten, verfahren sich ebenfalls oft. Zwar trage ihr Betrieb auch den Namen "Erlenhof", dieser sei aber als Adresse nicht anerkannt. Oft erscheine dann im Navi die Erlenstraße. "Und die liegt mitten im Ort."

Bei den verschiedenen "Außerhalb"-Adressen gebe es zudem keine nachvollziehbare Ordnung, sagt Lukas. "Den Höfen, die in den 1950er/1960er Jahren aussiedelten, wurde eine Nummer vergeben - nach Fertigstellung." Das Ergebnis: Ihr Hof hat die Adresse "Außerhalb 13", ein anderer, "nur einen Steinwurf entfernt", die Nummer "Außerhalb 51" - und dessen Nachbar "Außerhalb 16". "Das ist total verwirrend." Einmal sei die abonnierte Tageszeitung vom Mittwoch erst am nächsten Montag zugestellt worden - zusammen mit den Ausgaben von Donnerstag bis Samstag. "Das ist doch total blöd in der heutigen Zeit."

Aus solchen Gründen hat beispielsweise die Zentralkläranlage in Büttelborn (ebenfalls Kreis Groß-Gerau) ihre Adresse geändert, wie die Gemeinde mit ihren rund 15.000 Einwohnern berichtet. Von "Außerhalb" in "Am Schlimmer Graben 10". Solche Umwandlungen sind aber nicht an der Tagesordnung. Sie seien Ermessensentscheidungen vor Ort, für die es sachliche Gründe geben müsse, sagt Martin Grobba vom Hessischen Städte- und Gemeindebund in Mühlheim.

Heike Wuller von einem Landschaftsgestalter sagt, in Raunheim gelte die Adresse "Außerhalb" für ein recht großes Gebiet: "Es könnte auch an einer ganz anderen Ecke sein als bei uns." Und die Häuser seien wie in Trebur nicht fortlaufend nummeriert. Seit ihre "Außerhalb"-Adresse an den "Schnelser Weg" angeschlossen worden sei, hätten es die Lieferanten zwar einfacher. Allerdings finde sich dieser auch in verschiedenen Schreibweisen in den Navis und werde daher auch nicht immer gleich gefunden.

Friedel Kramer vom "Fasanenhof" in Pfungstadt (Kreis Darmstadt-Dieburg) mit dem landwirtschaftlichen Hofladen "Kuhle Jule" kennt die Probleme. Ihr Hof ist Ende der 1970er Jahre fertig geworden und hat die Adresse "Außerhalb 51". Im Internet findet er sich aber auch fälschlicherweise unter "Außerhalb 28". Ihre Versuche, dies zu korrigieren, hätten nichts gebracht. Neulich sei ihre gesamte Reklame an der falschen "Außerhalb"-Adresse gelandet - zum Ärger der dortigen Bewohner. Unlogisch sei auch, dass ein Hof in der Nachbarschaft, älter als ihrer, die Adresse "Außerhalb 54" habe. Und: Unter "Fasanenhof" sei ihre Adresse auch nicht im Navi zu finden, der benachbarte "Falkenhof" allerdings schon.

Die Polizei und der Notruf hätten auch schon Probleme mit der Adresse gehabt. Eine Streife stand fälschlicherweise vor der Tür, der Rettungswagen musste - wie viele Kunden - per Handy dirigiert werden. Seit das Schwimmbad als Orientierungspunkt zugemacht habe, sei dies aber auch nicht mehr so einfach. Und der Hinweis auf die Hausfarbe "Schwedenrot" helfe auch nicht immer: Einmal habe der Mais den Blick auf das Haus verdeckt, ein anderes Mal herrschte dichter Nebel.

Bilder: Babenhausen und Stadtteile Zur Fotostrecke

In anderen Orten wie in Alsbach-Hähnlein (rund 9300 Einwohner) im Kreis Darmstadt-Dieburg oder in Lampertheim an der Bergstraße (32.000 Einwohner) ist die Adresse kein Aufreger, heißt es zumindest in den Rathäusern. "Die Lampertheimer kennen die Höfe, das ist historisch gewachsen", erklärt das der Sprecher der Stadt, Christian Pfeiffer. Die Zusteller kennten sich auch aus. Die Stadt habe aber ein anderes Adressen-Problem: Viele Eigentümer brächten an ihren Häusern - unabhängig von der Lage - keine Hausnummer an und machen es damit Aushilfs-Postboten und Rettungskräften schwer.

In einigen Orten erkennt das Navi die Adresse "Außerhalb" auch problemlos - etwa in Babenhausen im Kreis Darmstadt-Dieburg. Lukas aus Trebur hat dagegen schon überlegt, mit Schildern im Ort auf ihren Hof aufmerksam zu machen. Doch das sei nicht erlaubt, habe sie bei der Gemeinde erfahren. Was bleibt? Eigentümer von Höfen oder Häusern, die häufig nicht gefunden werden, könnten sich mit ihrer Gemeinde in Verbindung setzen und einen Prüfauftrag stellen, rät Grobba vom Städte- und Gemeindebund. Der für das Rettungswesen zuständige Landrat könne ebenfalls ein Anlaufpunkt sein. Denn bei einem Herzinfarkt beispielsweise könne es ja auf jede Sekunde ankommen. (dpa)