A67 nach Unfall voll gesperrt – mehrere hundert Liter Latex auf Autobahn verteilt

Die A67 bei Darmstadt ist voll gesperrt: Dort hat es einen schweren Unfall mit drei Fahrzeugen gegeben.

Update, vom Donnerstag, 27.08.2019, 17.00 Uhr: Die A67 ist weiterhin gesperrt. Nun sind neue Details zum Unfall bekannt. Wie die Polizei mitteilt, wollte ein 51 Jahre alter Lkw-Fahrer verkehrsbedingt bremsen. Ihm folgte ein BMW, der ebenfalls bremste. Ein hinter dem BMW fahrender Tanklaster bemerkte die bremsenden Wagen nicht und fuhr dem BMW auf. Der BMW wurde daraufhin in die rechte Schutzplanke gedrückt, während der Tanklaster dem bremsenden Lkw auffuhr.

Durch den Aufprall wurde der Tanklaster so sehr beschädigt, dass mehrere hundert Liter Latex auf die Autobahn gelaufen sind. Der Fahrer des BMWs und der Fahrer des Tanklasters wurden mittelschwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Aktuell ist die Reinigung der Fahrbahn noch in vollem Gange. Die Sperrung wird weiterhin mehrere Stunden andauern.

Unfall auf der A67: Ende der Vollsperrung nicht in Sicht

Update, 14.03 Uhr: Die A67 ist nach wie vor gesperrt. Der Rückstau geht inzwischen weit über die Anschlussstelle Gernsheim hinaus. Eine genaue Staulänge konnte die Polizei nicht mitteilen. Ein Ende der Sperrung ist derzeit nicht in Sicht.

Erstmeldung vom Donnerstag, 27.08.2019, 13.30 Uhr: A67/Pfungstadt – Wegen eines Unfalls zwischen zwei Lkw und einem Auto ist die Fahrbahn der A67 zwischen der Anschlussstelle Gernsheim und der Anschlussstelle Pfungstadt in Fahrtrichtung Norden voll gesperrt. Verkehrsteilnehmer hatten kurz vor 13 Uhr die Polizei alarmiert.

A67: Schwerer Unfall mit drei Fahrzeugen

Durch den Unfall wurden mindestens zwei Insassen mittelschwer verletzt. Aufgrund der Kollision tritt aus einem Lkw eine Flüssigkeit aus, bei der es sich um Latex handeln soll, wie die Polizei mitteilt. Der Verkehr ist derzeit erheblich beeinträchtigt.

Unfall auf A67: Sperrung dauert mehrere Stunden an

Nach ersten Schätzungen wird die Sperrung zum Zwecke der weiteren Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge, inklusive Reinigung der Fahrbahn, noch mehrere Stunden andauern.

Der nachfolgende Verkehr wird gebeten, die Umleitungshinweise zu beachten und die Unfallstelle weiträumig zu umfahren.

marv

