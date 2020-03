Nach Bombenfund auf Messplatz: 9000 Menschen müssen ihre Wohnungen verlassen

Auf dem Messplatz in Darmstadt hat der Kampfmittelräumdienst eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. 9000 Menschen müssen ihre Wohnungen verlassen.

Update vom Mittwoch, 11.03.2020, 14.04 Uhr: 9000 Menschen müssen am Freitagmorgen (13.03.2020) ihre Wohnungen in Darmstadt verlassen. Der Grund: Dann soll die 500 Kilogramm schwere Bombe auf dem Messplatz entschärft werden. Von den Sicherheitsmaßnahmen im Norden der Innenstadt sind unter anderem elf Kitas und acht Schulen betroffen, so Bürgermeister Rafael Reißer (CDU) am Mittwoch (11.03.2020).

Die von der Evakuierung betroffenen Menschen sollten versuchen, bei Verwandten oder Freunden unterzukommen. Die Menschen aus dem Sperrbezirk könnten sich am Freitagmorgen auch in zwei Hallen aufhalten.

Erstmeldung: Darmstadt - Auf dem Messplatz in Darmstadt ist eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Das hat die Stadt Darmstadt am Dienstagabend (10.03.2020) mitgeteilt. Der Kampfmittelräumdienst habe die Bombe bei einer systematischen Routinesuche entdeckt. Eine akute Gefahr für die Menschen bestehe nicht.

Bombe in Darmstadt: Die Vorbereitungen für die Entschärfungen laufen

Die Vorbereitungen für die Entschärfung laufen, so die Stadt Darmstadt. Die Entschärfung der Bombe ist für Freitag (13.03.2020) geplant. Das hat eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Südhessen am Mittwochmorgen (11.03.2020) mitgeteilt. Genauere Angaben zur Größe und Art der Bombe machte die Stadt noch nicht.

Nach Bombenfund in Darmstadt: Bevölkerung soll Gebiet meiden

Die Stadt Darmstadt bittet die Bevölkerung darum, den Bereich so weit wie möglich zu meiden. So solle die Arbeit der Einsatzkräfte vor Ort unterstützt werden. Das Gelände sei weiträumig abgesperrt. Weitere Details zum Bombenfund gab die Stadtverwaltung bisher nicht bekannt.

Der Messplatz befindet sich in der Nähe des Bürgerparks Nord. Die Stadt hatte den etwa vier Hektar großen Platz im Norden der Innenstadt vor kurzer Zeit an eine Tochterfirma der städtischen Bauverein-AG verkauft. Diese will auf dem Gelände wohl ein Wohnquartier und eine neue Kindertagesstätte errichten.

Bombe: Messplatz in Darmstadt ist teilweise abgesperrt

Auf dem Messplatz parken zurzeit rund 15 Autos, ein Kleintransporter, zwei kleinere Lastwagen einer Autovermietung, ein Sattelschlepper, ein Bus sowie ein weiterer Lastwagen mit einem Anhänger.

In der Mitte des Platzes sind eine Grube und ein Erdhaufen zu sehen, die mit Plastikbändern und Absperrschranken als Sperrzone markiert sind. Die Darmstädter Berufsfeuerwehr hat einen Container als mobile Einsatzzentrale sowie einen Anhänger zum Ausleuchten der Fundstelle der Bombe direkt neben der Grube abgestellt.

Straßen um Messplatz in Darmstadt sind trotz Bombenfund frei

Einige Meter vom Fundort entfernt stehen zur Absicherung zwei Wagen der Kommunalpolizei auf dem Platz. Die Straßen rund um den Messplatz können befahren werden. Auch der Radweg an der Arheilger Straße wurde nicht gesperrt. Zudem fahren auch die Straßenbahnen der Linien 4 und 5 von und nach Kranichstein direkt am Messplatz vorbei.

Auch der Schulbetrieb in den benachbarten Schulen wurde bislang nicht eingestellt. Um 9 Uhr hat im Rathaus Darmstadt eine Sitzung begonnen, bei der über weitere Vorkehrungen und die geplante Entschärfung der Bombe gesprochen werden soll.

Rene Bennert entschärft regelmäßig Bomben in und um Darmstadt*. Er ist einer von drei Feuerwerkern des Kampfmittelräumdienstes beim Regierungspräsidium Darmstadt.

