Unfall: Kran lässt Last fallen – direkt auf junge Frau (25) 

Bei einem Arbeitsunfall mit einem Kran in Darmstadt ist eine junge Frau schwer verletzt worden. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Update vom Freitag, 06.09.2019, 13.47 Uhr: Wie der schlimme Arbeitsunfall mit einem Kran in Darmstadt-Wixhausen passieren konnte, ist immer noch unklar. Am Mittwoch (04.09.2019) hatte sich ein schweres Holzelement von dem Kran gelöst. Es war direkt auf eine junge Arbeiterin gefallen. „Die Untersuchungen laufen“, sagte eine Polizeisprecherin auf Nachfrage.

Ein Gutachter sei eingeschaltet, die Ermittlungen könnten aber noch eine Weile dauern. „Auch ob sich die Frau zu Recht unter dem Kran aufgehalten hat, weil sie dort irgendwelche Arbeiten verrichten musste, muss untersucht werden“, sagte die Polizeisprecherin.

Das Holzteil hatte sich in etwa zehn bis 15 Metern Höhe gelöst. Das Element war auf die 25-jährige Arbeiterin gefallen. Die junge Frau wurde schwer verletzt mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Erstmeldung vom Donnerstag, 05.09.2019, 16.05 Uhr: Darmstadt – Zu einem Arbeitsunfall kam es am Mittwoch (04.09.2019) in Darmstadt-Wixhausen auf dem Baustellengelände in der Messeler-Park-Straße. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei löste sich ein Holzteil, das an einem Kran befestigt war.

Das Teil fiel vom Kran und traf eine 25 Jahre alte Arbeiterin. Sie wurde dabei schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Wie es zu dem Unfall kam, ist bislang unklar. Es wurde ein Sachverständiger informiert, um den Unfall zu rekonstruieren, wie die Polizei mitteilt.

