Dieb wird erwischt und zeigt Personalausweis 

Ein Mann versucht, ein Fahrrad zu stehlen, wird dabei aber von einem Passanten angesprochen. Der Täter reagiert unerwartet.

Darmstadt – Ein aufmerksamer und engagierter Passant hat am Montagnachmittag durch sein Handeln offenbar einen Fahrraddiebstahl vereitelt. Gegen 12.30 Uhr war der Mann in der Mornewegstraße einem Fußgänger begegnet, der augenscheinlich ein hochwertiges, jedoch mit einem Schloss versehenes, Mountainbike auf der Schulter trug. Beherzt sprach der Passant sein Gegenüber auf die Herkunft des Fahrrades an und bat um den Personalausweis.

Darmstadt: Dieb zeigt Personalausweis

Diesen zeigte der Verdächtige scheinbar bereitwillig vor, ergriff dann jedoch kurzerhand die Flucht und ließ das Mountainbike zurück.

Nun hat die Ermittlungsgruppe-City von der Polizei in Darmstadt den Fall übernommen und ein Ermittlungsverfahren gegen den 46 Jahre alten Beschuldigten eingeleitet. In diesem wird er sich wegen des versuchten Diebstahls verantworten müssen.

