Kleinbus rammt Straßenbahn: Fünf Kinder verletzt

Schwerer Unfall in Darmstadt: Sieben Menschen werden verletzt, darunter fünf Kinder.

Update vom Donnerstag, 22.08.2019, 17.52 Uhr: Die fünf Kinder, die bei dem Unfall zwischen einem Kleinbus und einer Straßenbahn verletzt worden sind, sind allesamt nur leicht verletzt. Dies sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Südhessen auf Nachfrage. Das Alter der Kinder schätzt die Polizei auf zwischen fünf und 15 Jahre.

Der Fahrer des Kleinbusses wurde ebenfalls leicht, die Beifahrerin schwer verletzt. In der Straßenbahn, die der Kleinbus gerammt hat, blieben alle unverletzt.

Erstmeldung vom Donnerstag, 22.08.2019, 16.37 Uhr: Darmstadt – Bei einem Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn und einem Kleinbus wurden am Donnerstag (22.8.) in Darmstadt mehrere Personen verletzt. Gegen 15.20 Uhr ist ein 47 Jahre alter Mann mit seinem Mercedes Vito die Heidelberger Straße in Richtung Innenstadt gefahren. Dort wollte er links über die Schienen in Richtung Hindenburgstraße abbiegen.

Darmstadt: Fünf Kinder bei Unfall verletzt

Dort kollidierte er mit einer Straßenbahn, wie die Polizei mitteilt. Es wird vermutet, dass der Fahrer eine rote Ampel übersehen hat. Bei dem Zusammenstoß wurden der Fahrer, seine Beifahrerin und fünf Kinder, die auf der Rückbank des Kleinbusses saßen, verletzt. Die Beifahrerin wurde dabei schwer verletzt. Alle sieben Verletzten mussten in Krankenhäuser gebracht werden.

Höhe des Sachschadens nach Unfall in Darmstadt noch unklar

Aufgrund der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten kam es in der Folge zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen in dem Bereich. Die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens steht derzeit noch nicht fest. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-3710 beim 2. Polizeirevier in Darmstadt zu melden.

