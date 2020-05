Schwerer Unfall: Radfahrer wird von Straßenbahn erfasst

In Darmstadt wird ein Radfahrer von einer Straßenbahn erfasst und schwer verletzt. Die Polizei hat einen Verdacht zur Unfallursache.

Darmstadt – Bei einem Unfall mit einer Straßenbahn in Darmstadt ist ein Radfahrer schwer verletzt worden. Der 80-Jährige kam in ein nahegelegenes Krankenhaus, wie die Polizei Darmstadt mitteilte. Ersten Erkenntnissen der Ermittler nach könnte dem Unglück ein folgenschwerer Fahrfehler vorausgegangen sein.

Darmstadt: Radfahrer übersieht Rot – Unfall mit Straßenbahn

Am am Freitagabend (08.05.2020) fuhr der Fahrradfahrer den Rhönring in Darmstadt entlang in Richtung Frankfurter Straße. An der Kreuzung zur Frankfurter Straße passierte es schließlich. Der Mann habe dort wohl eine rote Ampel übersehen, berichtete die Polizei Darmstadt. Warum er das Warnsignal nicht bemerkt habe, sei jedoch noch nicht abschließend geklärt.

Als der Fahrradfahrer die Straße überqueren wollte, erfasste ihn eine kreuzende Darmstädter Straßenbahn. Bei dem folgenden Zusammenstoß stürzte der 80-Jährige und erlitt schwere Verletzungen.

Unfall in Darmstadt: Schäden an Straßenbahn und Fahrrad

Die Polizei Darmstadt sperrte die Kreuzung Frankfurter Straße und Rhönring nach dem Unfall für kurze Zeit ab. Ein Sachverständiger begutachtete den Unglücksort.

Im Verkehr der Straßenbahnen kam es zu Verzögerungen. An der Straßenbahn und dem Fahrrad des Verletzten entstanden laut Polizei Sachschäden in Höhe von insgesamt rund 4.000 Euro.

Unfälle mit Straßenbahnen in Darmstadt keine Seltenheit

Unfälle mit Straßenbahne n sind in Darmstadt keine Seltenheit. Schon in den Monaten vor dem jetzigen schweren Unglück krachte es immer wieder an den Schienen der südhessischen Stadt. Zwei Beispiele: Im September 2019 übersieht ein Autofahrer bei einem Überholmanöver die Tram und wird in seinem Wagen eingeklemmt.

Im Dezember 2019 kann ein Straßenbahnfahrer nicht mehr rechtzeitig abbremsen, als eine Fußgängerin vor ihm bei Rot über eine Ampel läuft. Die Frau hat allerdings mehr Glück als der Radfahrer im jüngsten Fall. Die Straßenbahn touchiert sie nur und sie erleidet lediglich leichte Verletzungen.

