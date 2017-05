Drogen intus: Polizei erwischt zwei Autofahrer

Darmstadt - Zwei Autofahrer müssen sich am Samstag einer Blutentnahme auf einer Polizeiautobahnstation unterziehen. Der Grund: Es gibt Anzeichen auf Drogenkonsum.

Zuerst wird ein 31-Jähriger laut Polizei gegen 13.50 Uhr in der Kasinostraße in Darmstadt kontrolliert. Dabei gibt es Anzeichen von Drogenkonsum bei ihm, deshalb wird eine Blutentnahme gefordert. Die Beamten stellen außerdem seine Autoschlüssel sicher. Als er sich dann von seinem 25-jährigen Freund gegen 16 Uhr zur Autobahnpolizei fahren lässt, um den Schlüssel abzuholen, haben die Beamten auch bei ihm den Verdacht, dass er Drogen intus hat. Auch er muss sich daraufhin einer Blutentnahme unterziehen, so die Polizei weiter. Jetzt liegen beide Autoschlüssel bei der Station. (jo)

