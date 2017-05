Einbrecher klauen mehr als 100 Handys und Tablets

Pfungstadt - In der zurückliegenden Nacht brechen zwei unbekannte Täter in einen Handy-Laden ein und klauen dort mehr als 100 Handys und Tablets im Gesamtwert von über 40.000 Euro.

Mehr als 100 Handys und Tablets sowie Wechselgeld haben Einbrecher in der zurückliegenden Nacht aus einem Geschäft in der Eberstädter Straße gestohlen. Lieferanten beobachteten gegen 3.30 Uhr zwei schwarz gekleidete Männer, die in Richtung Brauerei wegrannten, teilte die Polizei mit. Einer von ihnen hielt ein großes Werkzeug in der Hand. In das Geschäft gelangten die Unbekannten durch die aufgebrochene Eingangstür. Der Gesamtschaden wird auf über 40.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die die flüchtenden Männer beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib der Beute machen können. Telefonisch werden die Meldungen unter der Rufnummer 06151/9690 angenommen. (lahe)

