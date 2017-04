Einbrecher klauen Zigarettenstangen aus Tankstelle

Weiterstadt - Unbekannte brechen am Ostermontag im Stadtteil Gräfenhausen in eine Tankstelle ein. Ihre Beute: Zigaretten.

Laut Polizei starten die Kriminellen um 2.50 Uhr ihre Aktion. Dazu fahren sie mit einem weißen VW Golf an der Tankstelle in der Darmstädter Landstraße vor. An dem Wagen bringen sie zuvor die beiden in Frankfurt gestohlenen Kennzeichen F-UX 778 an. Auch einen Gullydeckel haben die Unbekannten mitgebracht - damit werden sie schließlich die Scheibe der Eingangstür ein, so die Polizei weiter. Aus dem Verkaufsraum klauen sie viele Zigarettenstangen und transportieren sie in großen Taschen ab. Im Anschluss flüchten sie mit dem Golf in nördliche Richtung.

Ein Zeuge beobachtet drei Täter, alle dunkel gekleidet und maskiert. Die Polizei in Darmstadt bittet jetzt im Zusammenhang mit dem Einbruch um Hinweise, insbesondere zum Verbleib des VW Golf und den entwendeten Kennzeichen, unter der 06151/969-0. (jo)

