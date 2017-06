Einbrecher sticht Frau nieder: Polizei fahndet nach Tätern

+ © Polizei Südhessen

"Wir gehen von zwei Tätern aus", sagte eine Polizeisprecherin am Montag in Darmstadt. Das Oper - eine 66 Jahre alte Frau - liege noch im Krankenhaus, sei aber außer Lebensgefahr. Die Frau und ihr gleichaltriger Mann waren am Samstagabend in ihre Wohnung zurückgekommen und hatten die Einbrecher auf frischer Tat ertappt. Einer von ihnen zückte ein Messer und stach auf die Frau ein. Die Polizei stufte einen solchen Angriff als ungewöhnlich ein.

Die Ermittler konzentrieren sich nach dem Vorfall auf die zwei Gegenstände, die laut Polizei in unmittelbarem Zusammenhang mit den Tätern stehen dürften. Zum einen haben die Beamten im Bereich der Wohnung eine lilafarbene Nylon-Kühltasche sichergestellt. In dieser befand sich Einbruchswerkzeug. Außerdem wurde in der Kleingartenanlage im Heinrichwingertsweg ein grauer Kapuzenpulli mit Blutspuren gefunden. Aufgrund der Gegenstände, die sich in einer Tasche des Pullis befunden haben, geht die Polizei davon aus, dass die Täter ihn auf dem Gartengrundstück zurückgelassen haben.