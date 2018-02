Fortschritte bei Knast für Abschiebung

Arbeiten kommen voran

Darmstadt - Das Abschiebegefängnis in Darmstadt macht Fortschritte. „Einen genauen Fertigstellungstermin gibt es aber noch nicht“, so ein Polizeisprecher. Dieser hänge vom Verlauf des Umbaus des ehemaligen Freigängergeländes an der Justizvollzugsanstalt Eberstadt ab.