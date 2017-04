Großbrand bei Entsorgungsfirma in Darmstadt

Darmstadt - Heute Mittag bricht auf dem Gelände einer Entsorgungsfirma in Darmstadt ein Feuer aus. Die Einsatzkräfte sind mit einem Großaufgebot vor Ort.

Laut Polizei alarmieren Zeugen gegen 14.45 Uhr am heutigen Montagmittag die Einsatzkräfte. Auf dem Gelände einer Entsorgungsfirma in der Röntgenstraße im Darmstädter Stadtteil Arheilgen ist ein Feuer ausgebrochen. Laut ersten Erkenntnissen fängt es zuvor in einem Bereich an zu brennen, in dem Sperrmüll gelagert wird - es entsteht dabei viel Rauch. Messungen zur Schadstoffbelastung hätten jedoch ergeben, dass keine Gefahr für die Bevölkerung bestanden habe, erklärte die Feuerwehr. Bei Löschversuchen werden drei Mitarbeiter leicht verletzt - sie werden ärztlich versorgt. Zur Brandursache und zur Schadenshöhe gab es zunächst keine Informationen. Die Darmstädter Kripo ermittelt jetzt aber in dem Vorfall. (jo/dpa)