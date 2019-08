Herrenlose Königspython in Pfungstadt - Wem gehört die Schlange?

Eine Spaziergängerin in Pfungstadt traut ihren Augen nicht - im Gebüsch liegt ein Königspython. Doch keiner weiß, woher sie kommt.

Pfungstadt - Am Mittwochnachmittag (07.08) musste eine Passantin doppelt hinsehen: Im Gebüsch lag etwas, das einer Schlange sehr ähnlich sah. Die Polizei rückte an und tatsächlich - es handelte sich um einen rund einen Meter langen Königspython.

Königspython sucht Besitzer

Die Polizei forderte einen Schlangenexperten an, der den Python dann einfing und nun auch weiter versorgen wird. Wem das Tier eigentlich gehört oder wo die Schlange ausgebüxt ist, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. Die Polizei in Pfungstadt ist für jeden Hinweis unter der Nummer 06157/9509-0 dankbar.

vb

