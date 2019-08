Schlägerei! Streit vor Dönerladen eskaliert

In Pfungstadt ist es vor einem Dönerladen zu einer Auseinandersetzung gekommen. Grund für die Schlägerei war ein Streit.

Pfungstadt – Vor einem Dönerladen in Pfungstadt ist es am Samstagabend (10. August) zu einer Auseinandersetzung gekommen. An der Eberstädter Straße begannen zwei Männer, sich lautstark zu streiten. Worum es in dem Streit ging, ist unklar.

Pfungstadt: Streit eskaliert zu Schlägerei

Anschließend wurden die beiden Männer handgreiflich. Aus dem zunächst verbalen Streit wurde eine Prügelei. Gegen 18.30 Uhr alarmierten Passanten die Polizei. Die eintreffenden Beamten schafften es, die beiden Streithähne zu trennen. Es wurde zweifache Anzeige wegen Verdachts auf gefährliche Körperverletzung erstattet.

