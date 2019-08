Wegen Zigaretten: Mann attackiert Passanten

Ein 28-jähriger Mann hat auf dem Parkplatz eines Supermarkts Passanten angegriffen und muss jetzt mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Reinheim - Weil er zwei Männer auf dem Parkplatz eines Supermarkts attackiert haben soll, muss sich ein 28-jähriger jetzt strafrechtlich verantworten. Zugetragen hatte sich die Tat am Montagabend gegen 22.40 Uhr. Der Mann hatte die beiden Opfer - zwei Männer im Alter von 20 und 43 Jahren - laut Polizeiangaben um Geld und Zigaretten gebeten. Um seinen Forderungen Nachdruck zu verleihen, habe er sie dann angegriffen und die Zigaretten gestohlen.

Alkoholtest: Polizei misst 2 Promille

Anschließend flüchtete der Tatverdächtige und konnte nur wenige Minuten später von einer Streife der Polizeistation Ober-Ramstadt am Bahnhof vorläufig festgenommen werden. Daraufhin stellten die Beamten bei dem 28-Jährigen einen Atemalkoholwert von über 2 Promille fest. Für den 28-Jährigen endete die Nacht auf der Polizeistation, wo er sich einer Blutentnahme unterziehen musste. Die weiteren Hintergründe zu dieser Tat bleiben derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Nach ersten Erkenntnissen war der Tatverdächtige in Begleitung eines weiteren Mannes. Ob der Begleiter an dieser Tat beteiligt war, prüft jetzt die Kriminalpolizei.

