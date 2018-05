Motorradfahrer kracht in Betonmischer

Darmstadt - Beim Abbiegen heute Vormittag stoßen in Darmstadt ein Motorradfahrer und ein Betonmischer zusammen. Der Biker wird tödlich verletzt.

Ein 64 Jahre alter Lastwagenfahrer ist heute Morgen gegen 9.30 Uhr auf der Pfungstädter Straße in Darmstadt-Eberstadt unterwegs. Hier will er laut Polizei dann nach links in die Walter-Rathenau-Straße einbiegen. Dabei kommt ihm allerdings ein stadtauswärts fahrender Motorradfahrer entgegen. Dieser kollidiert mit dem abbiegenden Betonmischer. Der Biker wird bei dem Zusammenstoß so schwer verletzt, dass er noch vor Ort stirbt. Um den genauen Unfallhergang zu rekonstruieren, hat die Staatsanwaltschaft Darmstadt jetzt auch einen Gutachter beauftragt. (jo)

Archivbilder