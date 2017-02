Zwei Verletzte forderte ein Unfall auf der B3 in Darmstadt.

Darmstadt - Eine 80-jährige Autofahrerin und ihr 81-jähriger Beifahrer sind bei einem Unfall auf der B3 in Darmstadt schwer verletzt worden.

Das Auto kam am Sonntagnachmittag aus zunächst unklarem Grund von der Bundesstraße ab und überschlug sich, wie die Polizei mitteilte. Beide Insassen kamen ins Krankenhaus, am Auto entstand Totalschaden. Die Polizei ermittelt noch, was zu dem Unfall geführt haben könnte und sucht nach Zeugen. (dpa)